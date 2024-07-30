Почему кошка кусает за ноги и как от этого избавиться: ответ экспертов

Эксперты рассказали, почему кошка кусает за ноги

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы владелец кошки, то, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда ваш пушистый друг бросается на ваши ноги и кусает их. Почему кошка так поступает и что это может означать? В этой статье мы рассмотрим возможные причины такого поведения и дадим советы, как отучить кошку от этой неприятной привычки.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Игра или охотничий инстинкт

Одной из наиболее распространённых причин того, что кошка бросается на ноги, является игра или охота. Кошки по своей природе хищники, у них врождённый инстинкт преследовать и ловить движущиеся объекты. Ноги, движущиеся под одеялом или в тапочках, могут показаться кошке интересной добычей. Такое поведение особенно характерно для котят, которые ещё не умеют контролировать свою силу и агрессию. Кошка также может атаковать ваши ноги от скуки или недостатка внимания.

Стресс или болезнь

Иногда кошка может бросаться на ноги из-за стресса или болезни. Стресс может быть вызван множеством факторов, таких как переезд, появление нового животного или человека в доме, громкие звуки или необычные запахи. В таких случаях кошка может чувствовать себя испуганной или обиженной и выражать свою неудовлетворенность через агрессию. Болезнь также может изменять поведение кошки. Если у неё что-то болит или она чувствует себя плохо, она может стать раздражительной и кусаться из-за болевых ощущений или страха.

Половые инстинкты

Ещё одной возможной причиной, почему кошка бросается на ноги, могут быть половые инстинкты. Нестерилизованные или некастрированные кошки часто проявляют повышенную сексуальную активность в период течки или гона. В это время кошка может быть сильно возбуждена и агрессивна, а также пытаться привлечь внимание потенциального партнера. Нападение на ноги может быть способом демонстрации интереса или доминирования.

Как отучить кошку от нападения на ноги

Если ваша кошка бросается на ноги и кусает их, попробуйте следующие методы для исправления этого поведения.

Не играйте с кошкой руками или ногами, чтобы не провоцировать её на кусание. Используйте игрушки, которые можно держать на расстоянии от тела.

Не реагируйте на нападение кошки на ноги. Если вы кричите, отбиваетесь или двигаетесь, это может восприниматься кошкой как приглашение к игре или сопротивление.

Остановитесь и замрите, пока кошка не отпустит вас. Затем отвлеките её внимание игрушкой или уйдите из комнаты.

Поощряйте хорошее поведение кошки. Если она играет с вами спокойно и не кусает вас, хвалите её, давайте ей лакомства или гладьте её. Так вы создадите позитивные ассоциации с мирными играми.