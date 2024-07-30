Как подозвать кошку: работает даже с незнакомыми животными

Собак принято звать свистом, кошек — "кис-кис", и о других способах редко задумываются. Однако французские учёные решили выяснить, реагируют ли кошки только на голосовые сигналы и как лучше всего подозвать незнакомую кошку. Рассмотрим, как можно подойти к вопросу привлечения внимания незнакомого кота.
Кошки и собаки
Известно, что собаки хорошо поддаются дрессировке и запоминают множество сигналов, что позволяет контактировать с хозяином на расстоянии и без звука. Но оказалось, что кошки так же успешно реагируют на визуальные сигналы, как и на звуковые.
В Париже провели исследование, чтобы определить лучший способ привлечь внимание незнакомой кошки. Кошек звали голосом, жестами, а также одновременно голосом и жестами.
Самый эффективный метод
Самым эффективным оказалось использование визуальных и жестовых сигналов одновременно. Ранее считалось, что кошки лучше реагируют на голос владельца, но теперь стало ясно, что они по-разному реагируют на голос хозяина и незнакомца.
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