Как подозвать кошку: работает даже с незнакомыми животными

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Стало известно, как правильно подзывать кошку

1:09
Зоосфера » Кошки

Собак принято звать свистом, кошек — "кис-кис", и о других способах редко задумываются. Однако французские учёные решили выяснить, реагируют ли кошки только на голосовые сигналы и как лучше всего подозвать незнакомую кошку. Рассмотрим, как можно подойти к вопросу привлечения внимания незнакомого кота.

Стало известно, как правильно подзывать кошку
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Кошки и собаки

Известно, что собаки хорошо поддаются дрессировке и запоминают множество сигналов, что позволяет контактировать с хозяином на расстоянии и без звука. Но оказалось, что кошки так же успешно реагируют на визуальные сигналы, как и на звуковые.

В Париже провели исследование, чтобы определить лучший способ привлечь внимание незнакомой кошки. Кошек звали голосом, жестами, а также одновременно голосом и жестами.

Самый эффективный метод

Самым эффективным оказалось использование визуальных и жестовых сигналов одновременно. Ранее считалось, что кошки лучше реагируют на голос владельца, но теперь стало ясно, что они по-разному реагируют на голос хозяина и незнакомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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