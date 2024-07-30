Как подозвать кошку: работает даже с незнакомыми животными

Стало известно, как правильно подзывать кошку

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Собак принято звать свистом, кошек — "кис-кис", и о других способах редко задумываются. Однако французские учёные решили выяснить, реагируют ли кошки только на голосовые сигналы и как лучше всего подозвать незнакомую кошку. Рассмотрим, как можно подойти к вопросу привлечения внимания незнакомого кота.

Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Кошки и собаки

Известно, что собаки хорошо поддаются дрессировке и запоминают множество сигналов, что позволяет контактировать с хозяином на расстоянии и без звука. Но оказалось, что кошки так же успешно реагируют на визуальные сигналы, как и на звуковые.

В Париже провели исследование, чтобы определить лучший способ привлечь внимание незнакомой кошки. Кошек звали голосом, жестами, а также одновременно голосом и жестами.

Самый эффективный метод

Самым эффективным оказалось использование визуальных и жестовых сигналов одновременно. Ранее считалось, что кошки лучше реагируют на голос владельца, но теперь стало ясно, что они по-разному реагируют на голос хозяина и незнакомца.