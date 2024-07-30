Самые активные и спортивные собаки: эти породы никогда не оставят вас в покое

Названы самые активные породы собак

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует мнение, что не все собаки могут комфортно жить в квартире. Однако в первую очередь это зависит от образа жизни владельца и характера самой собаки. Например, есть три особенно спортивные и активные породы, которые не предназначены для жизни в городских квартирах. Эксперты рекомендуют тщательно обдумать выбор питомца. В противном случае могут возникнуть проблемы как у жильцов и соседей, так и у самой собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, CC BY-SA 4.0

Бордер-колли

Эта красивая и умная собака создана для работы и с радостью будет пасти коров в поле, но не сидеть взаперти с 8 до 17 часов. Бордер-колли была выведена для помощи фермерам и совершенно не подходит для спокойной жизни в квартире.

Австралийская пастушья собака

Эта порода обожает бегать в любую погоду и на большие расстояния. Способность к бегу у неё в крови. Три длительные прогулки в день — это минимум. Иначе питомец будет выплескивать свою энергию в квартире, что может привести к неприятным последствиям.

Джек-рассел-терьер

Дружелюбный и весёлый пес с внутренним демоном. Если в квартире живут кошки или другие животные, мира не ждите. К тому же, если соседи любят тишину, эта собака не станет для них приятным сюрпризом. Джек-рассел-терьер очень громкий, особенно когда остаётся один.