3 породы собак, которые созданы для жизни в квартире: ещё никто не раскаялся в выборе

Кинологи рассказали, какие породы собак подходят для жизни в квартире

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует мнение, что собакам неудобно жить в квартире и им лучше находиться на улице. Однако с этим утверждением чаще всего соглашаются владельцы кошек. На самом деле, есть породы собак, которые прекрасно адаптируются к жизни в небольших квартирах, включая хрущёвки, и при этом не испытывают дискомфорта. Британские эксперты выделили три породы собак, которые отлично подходят для содержания в небольшой городской квартире.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Французский бульдог

Французские и английские бульдоги — не самые активные породы. Их отличает забавный внешний вид, они очень дружелюбны и, что важно, компактны. К тому же, они не требуют длительных прогулок на улице.

Грейхаунд

Эти борзые известны как самые быстрые собаки, но при этом они считаются настоящими домоседами. Им также не нужны продолжительные прогулки, и после активного времяпрепровождения они будут спокойно отдыхать.

Английский мастифф

Хотя может показаться, что крупным собакам трудно жить в квартире, это не касается мастиффов. Эти великаны комфортно чувствуют себя в малогабаритных жилищах и считаются отличными семейными собаками.