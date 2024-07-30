Чем опасны открытые на проветривание окна: коты подвергаются опасности

В тёплые месяцы открытые окна в квартирах и домах — обычное явление. Это не создает угрозы для безопасности и сохранности имущества, однако специалисты рекомендуют учитывать безопасность домашних животных, особенно кошек.
Для питомцев приоткрытая оконная створка может стать опасностью. Она находится под углом, сужаясь к низу, что может привести к тому, что животное застрянет между рамой и оконной створкой. В такой ситуации животное начинает паниковать, и его масса тянет его вниз, что может привести к удавливанию.
Если ваша кошка или кот застряли в оконной раме, важно действовать спокойно и без резких движений. Необходимо осторожно вытащить питомца и немедленно доставить его в ближайшую ветеринарную клинику. Только специалист сможет оценить состояние животного, провести необходимые диагностические процедуры (включая УЗИ и рентген), и назначить соответствующее лечение на основе результатов обследования.
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