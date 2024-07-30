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Чем опасны открытые на проветривание окна: коты подвергаются опасности

Стало известно, чем для котов опасны открытые окна

1:03
Зоосфера » Кошки

В тёплые месяцы открытые окна в квартирах и домах — обычное явление. Это не создает угрозы для безопасности и сохранности имущества, однако специалисты рекомендуют учитывать безопасность домашних животных, особенно кошек.

Стало известно, чем для котов опасны открытые окна
Фото: flickr.com by Craig Sunter, CC BY 2.0

Для питомцев приоткрытая оконная створка может стать опасностью. Она находится под углом, сужаясь к низу, что может привести к тому, что животное застрянет между рамой и оконной створкой. В такой ситуации животное начинает паниковать, и его масса тянет его вниз, что может привести к удавливанию.

Если ваша кошка или кот застряли в оконной раме, важно действовать спокойно и без резких движений. Необходимо осторожно вытащить питомца и немедленно доставить его в ближайшую ветеринарную клинику. Только специалист сможет оценить состояние животного, провести необходимые диагностические процедуры (включая УЗИ и рентген), и назначить соответствующее лечение на основе результатов обследования.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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