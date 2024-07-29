В Польше считают, что держать собаку на цепи негуманно, и могут обязать строить вольеры до 20 кв.м

В Польше депутаты "Гражданской коалиции" внесли в Сейм законопроект, запрещающий владельцам земельных участков держать собак на привязи. Инициаторы считают это негуманным и называют издевательством над животными.
В настоящее время в Польше уже действует закон о защите животных, принятый в 1997 году. Он требует, чтобы собака была на цепи длиной не менее трех метров. Если поправки к закону примут, то владельцы земельных участков больше не смогут держать собак на привязи. Их обяжут строить вольеры для своих питомцев.
Если собака в холке ниже 50 сантиметров, для неё потребуется вольер площадью не менее 10 квадратных метров. Для собак выше 66 сантиметров — не менее 20 квадратных метров.
Запрещать прогулки с питомцем на поводке не планируется. Также привязь можно использовать при транспортировке питомца.
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