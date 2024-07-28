Сколько проживёт ваша кошка? Учёные рассчитали продолжительность жизни разных пород

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Британские учёные составили таблицу продолжительности жизни кошек разных пород

Зоосфера

Учёные в Великобритании впервые составили таблицы продолжительности жизни кошек разных пород, для чего проанализировали записи о 7396 питомцах. Исследование показало, что средние показатели составляют 11,7 года. Причем, кошки живут на 1,33 года дольше котов.

Британские учёные составили таблицу продолжительности жизни кошек разных пород
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Наиболее долго живут бурманские и бирманские кошки – 14,4 года. Самыми короткоживущими оказались сфинксы – всего 6,7 года. Также в таблицу попали и питомцы других пород: 

Помеси – 11,9 года

Сиамская кошка – 11,7 года

Персидская кошка – 10,9 года

Рэгдолл – 10,3 года

Норвежская лесная кошка –10 лет

Мейн-кун – 9,7 года

Русская голубая кошка – 9,7 года

Британская кошка – 9,6 года

Бенгальская кошка – 8,5 года

"Исследователи также отметили, что на сокращение продолжительности жизни влияют такие факторы, как чистокровность, лишний вес или, наоборот, чрезмерная худоба", - пишет издание Daily Mail.

По словам учёных, результаты исследования стали важным шагом вперёд в понимании продолжительности жизни кошек. Они могут быть полезны как для владельцев кошек, так и для ветеринаров при лечении питомцев.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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