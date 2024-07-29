Почему в честь Дональда Трампа называют новые виды животных: история Dermophis donaldtrumpi и Neopalpa donaldtrumpi

В честь Дональда Трампа названы два новых вида животных

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животным нередко дают имена известных личностей, в том числе политиков. Например, в честь 45-го президента США были названы два вида животных.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

В 2018 году в Панаме был обнаружен новый вид земноводных, который получил название Dermophis donaldtrumpi. Эти слепые существа живут преимущественно под землёй и чрезвычайно чувствительны к последствиям глобального потепления, что ставит их под угрозу исчезновения.

Ранее моль Neopalpa donaldtrumpi также была названа в честь того же президента из-за её характерного "начёса" на голове. Этот вид был открыт в Южной Калифорнии биологом В. Назари, а его описание было опубликовано в 2017 году. Название было выбрано для привлечения внимания, так как моли страдают от уменьшения ареалов обитания из-за человеческой деятельности.