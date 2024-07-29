Почему коты мяукают только людям: секреты общения домашних питомцев

Как коты адаптировали мяуканье для общения с человеком

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты редко мяукают друг другу; чаще всего они используют этот звук для общения с людьми. Почему так происходит?

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

По словам эксперта Г. Кэролл, в прошлом коты не жили в группах и их социальные связи ограничивались отношениями между матерью и котятами. Внутри этого узкого круга они могли мяукать друг другу, но вне его предпочитали молчать, как сообщает The Conversation.

Однако с появлением котов рядом с людьми их голосовая коммуникация значительно изменилась. Они начали чаще использовать мяуканье и даже разработали новые "интонации". Как отмечает специалист, коты адаптировали свои голоса для общения с человеком, подобно тому, как детский плач привлекает внимание взрослых.

Результаты исследования 2009 года подтверждают это. Ученые записали два типа мурлыканья: призывное (во время поиска пищи) и непризывное (в обычных ситуациях). Участники эксперимента, как владельцы котов, так и те, у кого их не было, сочли призывное мурлыканье более настойчивым и менее приятным.

Специалисты обнаружили, что призывное мурлыканье содержит высокочастотные звуки, напоминающие крик, что делает его более заметным для людей, подобно детскому плачу. Интересно, что не только коты адаптировали свои звуки для общения с людьми; люди тоже изменили способ общения с питомцами. Исследование 2022 года показало, что коты хорошо понимают, когда их владельцы общаются с ними, а когда разговаривают между собой.