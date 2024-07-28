Почему коты мяукают при общении с людьми?

Коты предпочитают мяукать людям, а не своим сородичам

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Коты редко мяукают друг с другом, обычно они используют этот способ общения с человеком. Почему так происходит?

Фото: www.flickr.com by Charlie From Bristol, CC BY 2.0

По мнению зоолога Гретхен Кэрролл, ранее коты не жили группами, и их социальные связи ограничивались отношениями матери и котёнка. Если в этом узком кругу они могли мяукать друг другу, то с другими котами они молчали. Однако, когда коты стали жить рядом с людьми, они начали чаще общаться голосом и выучили новые "интонации".

Специалист отметила, что мяуканье котов воспринимается человеком так же, как детский плач. Коты "специально" адаптировали свои голоса таким образом, чтобы привлекать внимание людей.

Это подтверждают результаты исследования 2009 года. Авторы исследования располагали аудиозаписями двух видов мурлыканья: одно коты издавали во время поиска пищи (призывное мурлыканье), другое — в остальное время (непризывное мурлыканье). Участники эксперимента (хозяева котов и те, у кого не было хвостатых питомцев) прослушивали записи. В результате и те, и другие сочли призывное мурлыканье более настойчивым и менее приятным.

Затем специалисты обнаружили в призывных мурлыканьях высокочастотную составляющую, которая похожа на крик. Именно она влияет на восприимчивость людей к детскому плачу.

Однако не только коты приспособили свои голоса к общению с людьми. Человек также адаптировался к беседе с питомцем. Часто люди общаются с животными почти как с детьми. По исследованию 2022 года, коты прекрасно понимают, когда люди говорят друг с другом, а когда обращаются к ним.