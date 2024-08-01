Обмани своего пса: 5 любимых блюд, в которых можно "спрятать" лекарство

Как легко дать собаке лекарство

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Давать собакам лекарства — задача непростая. Многие питомцы инстинктивно чувствуют таблетки или капсулы и наотрез отказываются их принимать. Однако есть один хитрый способ, который поможет обмануть даже самых привередливых псов.

Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Секрет прост — нужно "замаскировать" лекарство в их любимом лакомстве. Но важно правильно подобрать продукт, чтобы собака даже не заподозрила подвох.

Идеальным вариантом становится арахисовое масло. Это блюдо обожают практически все собаки, а его густая и маслянистая консистенция отлично скрывает таблетки или капсулы.

Вот пошаговая инструкция, как дать собаке лекарство, "спрятав" его в арахисовом масле:

1. Возьмите небольшое количество натурального, без добавок арахисового масла (обычно 1-2 чайные ложки достаточно).

2. Аккуратно поместите в масло необходимую дозу лекарства. Таблетку можно предварительно измельчить.

3. Тщательно перемешайте, чтобы лекарство полностью скрылось в масле.

4. Дайте собаке это лакомство, как обычно — с ложки или положив на ладонь. Питомец даже не заметит "начинку".

Важно использовать только качественное, 100% натуральное арахисовое масло. Некоторые коммерческие сорта с добавками могут быть опасны для собак. Также стоит учитывать индивидуальную непереносимость арахиса у конкретного питомца.

Этот способ идеально подходит для регулярного приема лекарств, витаминов или пищевых добавок. Собака будет с удовольствием "глотать" свое любимое лакомство, даже не подозревая о "начинке".

Кроме арахисового масла, можно использовать и другие высокопалатабельные продукты, например, сыр, вареное яйцо или сливочное масло. Главное — подобрать что-то, что ваш питомец обожает и с радостью съест.

Таким образом, теперь вы знаете простой и эффективный способ, как дать собаке лекарство практически незаметно. Ваш пёс даже не заметит подвоха, а вы сможете спокойно обеспечить ему необходимое лечение.