"Переводчик" для владельцев кошек: 10 важных звуков и что они означают

Эти звуки стоит знать каждому владельцу кошек

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — невероятно выразительные животные. Они используют широкий диапазон звуков, чтобы общаться с хозяевами и сородичами. Каждое мяуканье, мурлыканье или шипение несёт в себе определённый смысл. Давайте разберёмся, что означают 10 самых распространённых звуков, издаваемых кошками.

1. Мяуканье

Пожалуй, самый узнаваемый звук кошки. Мяуканье может быть громким или тихим, протяжным или коротким. Оно используется для привлечения внимания человека, выражения голода, недовольства или просьбы о помощи.

2. Мурлыканье

Спокойное, ритмичное мурлыканье — признак довольства и расслабленного состояния кошки. Этот звук издается, когда питомец чувствует себя в безопасности и комфорте.

3. Рычание

Низкое, угрожающее рычание — сигнал раздражения или агрессии. Кошка так предупреждает о возможной атаке, если она чувствует себя в опасности.

4. Шипение

Резкое, шипящее шипение — предупреждение об опасности. Оно сопровождается изогнутой спиной и поднятыми дыбом шерстью, показывая, что кошка готова к защите.

5. Короткое фырканье

Короткое, рваное фырканье выражает недовольство или раздражение. Кошка так реагирует на что-то неприятное для неё.

6. Скуление

Тонкое, жалобное скуление — сигнал дискомфорта, боли или страха. Так кошка просит о помощи или выражает свои страдания.

7. Чихание

Отрывистое чихание может быть реакцией на пыль, запахи или другие раздражители. Но иногда им кошки сообщают о своем недовольстве.

8. Громкое фырканье

Громкое, резкое фырканье похоже на чиханье. Оно выражает сильное недовольство или агрессию по отношению к другим животным или людям.

9. Урчание

Тихое, глубокое урчание во время сна или при поглаживании — знак глубокого удовольствия и расслабления.

10. Вой

Протяжный, жалобный вой обычно издается в ответ на громкие звуки или при сильном стрессе. Так кошка сигнализирует о своем беспокойстве.

Понимание кошачьих звуков помогает наладить более тесный контакт с питомцем и правильно реагировать на его потребности. Теперь вы знаете, как "расшифровать" основные коммуникативные сигналы вашего кота.