От визуального осмотра до рентгена: 3 надежных способа узнать, сколько котят родит ваша кошка

Как определить количество котят, не навредив будущему потомству

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многих владельцев котов волнует вопрос, сколько котят ожидается в следующем помете. Это важная информация, чтобы быть готовыми к появлению нового потомства и позаботиться о матери-кошке. Но есть несколько методов, которые помогут определить количество котят, не прибегая к вмешательству в беременность.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

1. Осмотр живота кошки

Один из самых простых способов — визуальный осмотр живота кошки. По мере развития плодов их можно будет увидеть и даже почувствовать при легком поглаживании. Обычно после 3-4 недель беременности становится заметно округлившийся живот. Однако стоит помнить, что у некоторых кошек живот может оставаться плоским практически до родов. Поэтому этот метод не является стопроцентно надежным.

2. Ультразвуковое исследование

Более точный способ — ультразвуковое исследование, которое проводится ветеринаром. С его помощью можно определить не только количество плодов, но и их пол, а также отследить развитие котят. Процедура безболезненна и безопасна для кошки. Ультразвуковое сканирование можно сделать, начиная с 3-4 недель беременности.

3. Рентген

Для точного определения числа котят можно также сделать рентген живота кошки. Эта процедура позволяет четко увидеть скелеты плодов. Но ее следует проводить только после 55 дней беременности, когда скелеты котят уже хорошо сформированы. Рентген считается более надёжным методом, чем ультразвук, но его следует применять с осторожностью, так как рентгеновское излучение может быть вредно для развивающихся котят.

Важно помнить, что во время беременности кошки нельзя прощупывать или нажимать на её живот, чтобы определить количество котят. Это может быть опасно для матери и её потомства. Лучше выбрать один из безопасных способов — визуальный осмотр, ультразвук или рентген, — и доверить это ветеринару.

Зная, сколько котят ожидается, можно заранее подготовиться к родам и окружить кошку необходимым уходом и заботой. Это поможет обеспечить комфортное протекание беременности и благополучные роды.