Прививки — важная часть заботы о здоровье вашей собаки. Они помогают защитить питомца от опасных заболеваний и способствуют созданию иммунной защиты. Вот основные прививки, которые должны быть сделаны каждой собаке.
Бешенство — смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы зараженных животных. Прививка от бешенства обязательна во многих странах и должна быть сделана в возрасте 12-16 недель с последующей ревакцинацией каждые 1-3 года в зависимости от законодательства и рекомендаций ветеринара.
Комплексная вакцинация (DHPP).
Эта вакцина защищает от нескольких серьезных заболеваний:
— Договая чума
— Гепатит
— Парагрипп
— Парвовирус
Первую дозу обычно ставят в возрасте 6-8 недель, после чего необходимо провести несколько ревакцинаций до достижения щенком 16 недель.
Лептоспироз — инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку. Прививка рекомендуется всем собакам, особенно тем, кто живет в районах с высоким риском заражения (влажные или болотистые местности). Обычно вакцинацию проводят в возрасте 12 недель с последующими ревакцинациями.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.