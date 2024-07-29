Не рискуйте здоровьем своего питомца! Узнайте, какие прививки обязательны для собак

Обязательные прививки для собак

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прививки — важная часть заботы о здоровье вашей собаки. Они помогают защитить питомца от опасных заболеваний и способствуют созданию иммунной защиты. Вот основные прививки, которые должны быть сделаны каждой собаке.

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Бешенство — смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы зараженных животных. Прививка от бешенства обязательна во многих странах и должна быть сделана в возрасте 12-16 недель с последующей ревакцинацией каждые 1-3 года в зависимости от законодательства и рекомендаций ветеринара.

Комплексная вакцинация (DHPP).

Эта вакцина защищает от нескольких серьезных заболеваний:

— Договая чума

— Гепатит

— Парагрипп

— Парвовирус

Первую дозу обычно ставят в возрасте 6-8 недель, после чего необходимо провести несколько ревакцинаций до достижения щенком 16 недель.

Лептоспироз — инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку. Прививка рекомендуется всем собакам, особенно тем, кто живет в районах с высоким риском заражения (влажные или болотистые местности). Обычно вакцинацию проводят в возрасте 12 недель с последующими ревакцинациями.