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Стоит ли заводить второго домашнего питомца: совет кошатникам и собачникам

Стало известно, стоит ли заводить второго питомца

1:43
Зоосфера

Когда владельцы собак и кошек понимают, что одного питомца им недостаточно, они начинают подыскивать второго.

Стало известно, стоит ли заводить второго питомца
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Эксперты дают несколько советов, которые помогут определить подходящее время для этого или, напротив, отложить решение до лучших времен. Это важно знать каждому владельцу домашних животных. Прежде всего, владельцам предстоит ответить на пять вопросов. Вот они.

Проверка готовности

Необходимо отличить мимолетный порыв от настоящего желания взять еще одного щенка или котенка. Следует оценить характер текущего питомца, представить его поведение в будущем и возможную реакцию на нового друга.

Состояние здоровья

Этот пункт имеет большое значение. Если текущее домашнее животное болеет, лучше не брать нового питомца до его выздоровления. Кроме того, если у вас живет пожилой пес или кот, нужно учитывать их психологическое состояние. Появление нового жильца, безусловно, вызовет у них стресс.

Гендерные предрассудки

Бытует мнение, что второй питомец должен быть противоположного пола, но один из них должен пройти процедуру кастрации или стерилизации. Замечено, что разнополые особи реже конфликтуют.

Чувства

Главное здесь — ревность. Взрослый питомец, безусловно, будет ревновать к малышу, которого будут баловать все члены семьи.

И последний вопрос — где взять еще одно животное. Наилучший выбор — это питомник, так как животные оттуда более контактны и лучше взаимодействуют с людьми и другими животными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Стало известно, стоит ли заводить второго питомца
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