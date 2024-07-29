Что делать тем, кто приютил бездомную кошку: особенности содержания

Как вести себя с бездомной кошкой

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Последствия, с которыми может столкнуться человек, решивший взять бездомное животное с улицы, можно сравнить с лотереей. Это благородный поступок, который сопряжен с рядом проблем, болезнями и особенностями ухода. Вот о чем нужно позаботиться людям, приютившим кошку с улицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Здоровье

Помните, что животное может быть носителем глистов, ушных и подкожных клещей, блох, которые сами по себе переносят инфекции.

Еще одна неприятность — заболевания полости рта.

И самое опасное — перспектива бешенства, лишая и других недугов. Поэтому визит к ветеринару лучше не откладывать.

Привычки

Важно подумать, привыкнет ли ваш питомец к лотку и как уживется с другими обитателями дома.

Если это котенок, проблем быть не должно. Взрослую кошку или кота придется кастрировать или стерилизовать. Однако с котами, которые на свободе наверняка вели гулящий образ жизни, могут возникнуть сложности: после кастрации они могут начать метить территорию.

Чтобы избежать неприятных последствий, после того как животное окажется дома, не выпускайте его дальше одной комнаты, пока оно не привыкнет.

Кормление

Чем питаются бездомные животные, не сложно представить. Эксперты не советуют переводить взрослых особей исключительно на сухие корма — это может быть вредно для них.

Выгул

Жителям многоквартирных домов не стоит отпускать животное гулять без контроля. Жителям частных домов в этом отношении проще. Если же решено не выпускать питомца на улицу, придется разнообразить его досуг.