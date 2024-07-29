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Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов

Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове

1:14
Зоосфера » Собаки

Такое дружелюбное действие, как поглаживание собаки по голове, может не всем псам прийтись по душе. Давайте разберёмся, почему это происходит.

Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Для человека рука, положенная на голову, символизирует любовь и заботу. Однако для собак, а также волков, лис, койотов, шакалов и других животных, лапа на голове другого является признаком доминирования, власти и агрессии.

Вспомним, что во время конфликта победитель может прижать лапой голову проигравшего к земле.

На языке псовых это можно перевести как "Ты проиграл", "Я здесь главный". Именно по этой причине поглаживания и легкие похлопывания по голове могут доставлять животному дискомфорт. Однако некоторые собаки обожают такие действия, особенно если они сопровождаются почесыванием за ушком и ласковым трепанием щеки.

Чтобы понять, стоит ли использовать такие способы выражения ласки, наблюдайте за поведением своего питомца: не стоит гладить собаку по голове, если она отводит уши назад, поджимает хвост, облизывает нос, замирает, выглядит напряженной или рычит, показывая зубы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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