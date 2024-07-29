Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов

Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Такое дружелюбное действие, как поглаживание собаки по голове, может не всем псам прийтись по душе. Давайте разберёмся, почему это происходит.

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Для человека рука, положенная на голову, символизирует любовь и заботу. Однако для собак, а также волков, лис, койотов, шакалов и других животных, лапа на голове другого является признаком доминирования, власти и агрессии.

Вспомним, что во время конфликта победитель может прижать лапой голову проигравшего к земле.

На языке псовых это можно перевести как "Ты проиграл", "Я здесь главный". Именно по этой причине поглаживания и легкие похлопывания по голове могут доставлять животному дискомфорт. Однако некоторые собаки обожают такие действия, особенно если они сопровождаются почесыванием за ушком и ласковым трепанием щеки.

Чтобы понять, стоит ли использовать такие способы выражения ласки, наблюдайте за поведением своего питомца: не стоит гладить собаку по голове, если она отводит уши назад, поджимает хвост, облизывает нос, замирает, выглядит напряженной или рычит, показывая зубы.