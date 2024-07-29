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Почему собака вылизывает хозяина: как отучить ее от этого

Кинологи рассказали, почему собака вылизывает хозяина

3:27
Зоосфера » Собаки

Собака — это не только верный друг человека, но и очень эмоциональное животное, способное выражать свои чувства различными способами. Один из самых распространенных из них — это облизывание хозяина.

Кинологи рассказали, почему собака вылизывает хозяина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему собака вылизывает своего хозяина и что она этим хочет сказать?

Проявление любви и привязанности

Собаки начинают облизывать еще в щенячьем возрасте, когда мать вылизывает их, чтобы очистить и помочь им дышать. Щенки, в свою очередь, облизывают мать, чтобы попросить еду или проявить покорность. Этот инстинкт сохраняется на протяжении всей жизни, и собака может облизывать хозяина по тем же причинам. Лижущая лицо или руки хозяина, собака демонстрирует свою любовь, признание и уважение, а также запоминает его запах и оставляет на нем свой.

Поддержка и сочувствие

Собака может облизывать хозяина, когда он расстроен, болен или травмирован. Этот инстинкт связан с их способностью лечить свои раны и утешать других сородичей с помощью языка. Таким образом, собака пытается помочь хозяину или выразить ему свое сочувствие и поддержку.

Жажда или нехватка витаминов

Иногда причиной облизывания может быть более простая потребность: собака испытывает жажду или нехватку витаминов и микроэлементов. В этом случае она может облизывать не только хозяина, но и другие предметы или поверхности. Чтобы избежать такого поведения, важно следить за тем, чтобы у собаки всегда была свежая вода и сбалансированное питание.

Как отучить собаку от облизывания

Хотя облизывание хозяина является проявлением любви и доверия со стороны собаки, не всем людям нравится такой контакт. К тому же в слюне собаки могут содержаться бактерии и паразиты, опасные для человека. Поэтому некоторые владельцы хотят отучить своего питомца от этой привычки. Вот несколько методов:

  • Игнорирование облизывания. Если собака пытается вас облизать, не реагируйте: не гладьте, не разговаривайте, не смотрите ей в глаза. Так вы покажете ей, что не одобряете такое поведение.
  • Отворачивание или уход. Если игнорирование не помогает, попробуйте отвернуться или встать и уйти. Это покажет собаке, что облизывание приводит к прекращению внимания и контакта.
  • Предложение альтернативы. Вместо того, чтобы позволять собаке облизывать вас, предложите ей игрушку, лакомство, команду или игру. Так вы перенаправите ее внимание на более полезное занятие.
  • Награждение за желаемое поведение. Если собака не облизывает вас, когда вы ее гладите или обнимаете, похвалите ее и дайте лакомство. Это укрепит желаемое поведение и сформирует у собаки положительные ассоциации.

Облизывание хозяина — это один из способов, с помощью которых собака выражает свои чувства и потребности. Чтобы правильно понять и реагировать на это поведение, необходимо учитывать причины, мотивы и контекст. Если вы хотите отучить своего питомца от этой привычки, используйте добрые и позитивные методы, которые не нарушат вашу дружбу и доверие.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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