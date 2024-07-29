Почему собака вылизывает хозяина: как отучить ее от этого

Кинологи рассказали, почему собака вылизывает хозяина

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — это не только верный друг человека, но и очень эмоциональное животное, способное выражать свои чувства различными способами. Один из самых распространенных из них — это облизывание хозяина.

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Почему собака вылизывает своего хозяина и что она этим хочет сказать?

Проявление любви и привязанности

Собаки начинают облизывать еще в щенячьем возрасте, когда мать вылизывает их, чтобы очистить и помочь им дышать. Щенки, в свою очередь, облизывают мать, чтобы попросить еду или проявить покорность. Этот инстинкт сохраняется на протяжении всей жизни, и собака может облизывать хозяина по тем же причинам. Лижущая лицо или руки хозяина, собака демонстрирует свою любовь, признание и уважение, а также запоминает его запах и оставляет на нем свой.

Поддержка и сочувствие

Собака может облизывать хозяина, когда он расстроен, болен или травмирован. Этот инстинкт связан с их способностью лечить свои раны и утешать других сородичей с помощью языка. Таким образом, собака пытается помочь хозяину или выразить ему свое сочувствие и поддержку.

Жажда или нехватка витаминов

Иногда причиной облизывания может быть более простая потребность: собака испытывает жажду или нехватку витаминов и микроэлементов. В этом случае она может облизывать не только хозяина, но и другие предметы или поверхности. Чтобы избежать такого поведения, важно следить за тем, чтобы у собаки всегда была свежая вода и сбалансированное питание.

Как отучить собаку от облизывания

Хотя облизывание хозяина является проявлением любви и доверия со стороны собаки, не всем людям нравится такой контакт. К тому же в слюне собаки могут содержаться бактерии и паразиты, опасные для человека. Поэтому некоторые владельцы хотят отучить своего питомца от этой привычки. Вот несколько методов:

Игнорирование облизывания. Если собака пытается вас облизать, не реагируйте: не гладьте, не разговаривайте, не смотрите ей в глаза. Так вы покажете ей, что не одобряете такое поведение.

Отворачивание или уход. Если игнорирование не помогает, попробуйте отвернуться или встать и уйти. Это покажет собаке, что облизывание приводит к прекращению внимания и контакта.

Предложение альтернативы. Вместо того, чтобы позволять собаке облизывать вас, предложите ей игрушку, лакомство, команду или игру. Так вы перенаправите ее внимание на более полезное занятие.

Награждение за желаемое поведение. Если собака не облизывает вас, когда вы ее гладите или обнимаете, похвалите ее и дайте лакомство. Это укрепит желаемое поведение и сформирует у собаки положительные ассоциации.

Облизывание хозяина — это один из способов, с помощью которых собака выражает свои чувства и потребности. Чтобы правильно понять и реагировать на это поведение, необходимо учитывать причины, мотивы и контекст. Если вы хотите отучить своего питомца от этой привычки, используйте добрые и позитивные методы, которые не нарушат вашу дружбу и доверие.