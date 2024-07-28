Как гулять с собакой во время течки: советы кинолога, к которым стоит прислушаться

Собаки во время течки могут быть непредсказуемы и нервозны

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог рассказал, как гулять с собакой во время течки. Этот естественный процесс в жизни половозрелой собаки обычно начинается в возрасте 6-12 месяцев. У одних собак течка бывает дважды в год, у других — один раз.

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Эксперт поделился полезными советами о том, как гулять с собакой во время течки, потому что в этот период они могут быть менее предсказуемы и привередливы. Хозяину следует внимательно следить за своей питомицей и стараться избегать мест, где гуляют другие собаки, чтобы избежать конфликтов. Также не стоит приводить собаку на общую площадку во время течки, это может испортить прогулку не только вам, но и другим собаководам.

У кобелей сильно развиты половые инстинкты, и они могут испытывать непреодолимое влечение к сукам, особенно в период течки. Это может привести к драке с другими кобелями. Разнять такую схватку может быть очень сложно и опасно для всех участников.

Поэтому лучше избегать встреч с другими собаками во время прогулок. Если больше негде гулять, предупреждайте других собаководов о течке своей собаки.

Под влиянием гормонов поведение собаки может сильно измениться в этот период. Она способна проявлять упрямство, не слушаться, тянуть поводок, не откликаться на подзыв. Поэтому будьте готовы проявить терпение.

Также не позволяйте своей питомице купаться во время течки в водоемах — она может подхватить инфекцию.