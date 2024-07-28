Почему собаки любят валяться в грязи: 4 причины, о которых следует знать каждому владельцу

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Собаки валяются в грязи, чтобы избавиться от паразитов и лишней шерсти

0:59
Зоосфера

Кинологи Российской кинологической федерации рассказали, почему собаки любят валяться в грязи.

Собаки валяются в грязи, чтобы избавиться от паразитов и лишней шерсти
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Во-первых, это может быть связано с запахом средств по уходу за шерстью. Если шампунь или бальзам слишком ароматные, то собака пытается избавиться от резкого запаха.

Во-вторых, таким образом питомец может пытаться избавиться от паразитов на шерсти, если у него завелись блохи. В этом случае нужно осмотреть собаку и обработать ее средствами против паразитов.

В-третьих, собаки могут избавляться от лишней шерсти, перекатываясь в грязи. Это облегчает линьку, но лучше вычесывать питомца.

В-четвертых, это может быть связано с отсутствием активных игр на прогулке. Чтобы этого не происходило, нужно уделять больше внимания активности питомца.

Специалисты рекомендуют как минимум выбирать для прогулок маршруты с асфальтированными дорожками, чтобы избежать контакта с грязью.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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