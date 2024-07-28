Учёные нашли связь между наличием домашних питомцев и деменцией у пожилых людей

Китайские учёные: домашние животные помогают предотвратить деменцию

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно исследованиям китайских учёных, в последнее время всё больше пожилых людей сталкиваются с ухудшением умственных способностей. По официальным прогнозам, к 2050 году число людей с деменцией по всему миру возрастёт до 153 миллионов (в 2019 году их было 57 миллионов).

Учёные из Университета имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу провели исследование о влиянии домашних животных на когнитивные функции пожилых людей. Они обнаружили, что наличие питомца у одинокого пожилого человека может замедлить ухудшение речевых навыков и способности запоминать и воспроизводить слова.

Примечательно, что этот эффект был заметен только у одиноких пожилых людей. У тех, кто живёт с другими людьми, такой связи не наблюдалось.