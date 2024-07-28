Ветврач объяснила, почему кошки оставляют "лужи" в ботинках

Ветврач Коникова рассказала, что месть – это слишком сложное чувство для кошек

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач-невролог и специалист по поведенческой медицине Людмила Коникова объяснила, что кошки не оставляют "лужи" в ботинках или на постели, чтобы отомстить.

Люди часто думают, что кошки делают это в отместку за наказание или обиду. Однако настоящая причина такого поведения кроется в другом. Кошки не могут понять, что их действия причиняют неудобства хозяину, и не могут испытывать сложные чувства, такие как обида и месть.

"Месть — это сложное чувство. Это обида из-за ощущения несправедливости происходящего и понимание того, что поступок навредит другому. Но, во-первых, кошки не могут эту цепочку построить. Во-вторых, они не понимают, что нам тяжело все это за ними убирать. Для них это слишком сложно", — рассказала ветврач.

По словам эксперта, истинная причина нечистоплотного поведения кошек — это тревога и стресс, которые они испытывают в семье. Чтобы скорректировать поведение животного, необходимо улучшить его благополучие. Людмила Коникова рекомендует:

— добавить для кошки больше укрытий;

— создать в квартире вертикальные пространства, по которым она могла бы перемещаться;

— предоставить ей больше свободного времени; — играть с ней в игры на добывание еды.

"Не стоит трогать кошку, когда она этого не хочет. Она сама придет, когда ей потребуется общение", — пояснила Людмила Коникова.