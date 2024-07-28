Будущее ухода за питомцами: интерактивные игрушки и системы мониторинга здоровья с ИИ

Как искусственный интеллект улучшает уход за домашними питомцами

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Футуролог Аллан Грейн исследовал потенциал искусственного интеллекта в улучшении ухода за домашними животными, выделив как возможные преимущества, так и потенциальные риски. По его мнению, такие инновации, как автоматизированные кормушки, самоочищающиеся туалеты, умные ошейники и системы мониторинга здоровья, могут значительно изменить повседневный уход за питомцами.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

Грейн утверждает, что интерактивные игрушки и интеллектуальные двери для животных не только обеспечат их комфорт, но и способствуют их развитию. Системы климат-контроля на базе ИИ также помогут создать оптимальные условия для жизни животных. Большинство таких технологий управляются через гаджеты владельцев.

Тем не менее, существует и негативная сторона: чрезмерная зависимость от технологий может ослабить эмоциональную связь между людьми и их питомцами, что важно для психологического благополучия животных.