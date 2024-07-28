В Турции для спасения котенка специалистам пришлось разобрать оживленную дорогу. Маленький зверек оказался в ловушке и звал на помощь, сообщает "Мир 24".
Прохожие услышали его жалобное мяуканье, и на место прибыли сотрудники местного управления водоснабжения. Они определили местоположение котенка и с помощью экскаватора разобрали асфальт. Ситуация находилась под контролем главы города. Спасенному котенку дали имя Удача, и его вернули маме-кошке.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.