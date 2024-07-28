Котенок в ловушке под асфальтом: как специалисты спасли животное в Турции

В Турции разобрали дорогу, чтобы спасти котенка

0:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Турции для спасения котенка специалистам пришлось разобрать оживленную дорогу. Маленький зверек оказался в ловушке и звал на помощь, сообщает "Мир 24".

Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, CC BY-SA 4.0

Прохожие услышали его жалобное мяуканье, и на место прибыли сотрудники местного управления водоснабжения. Они определили местоположение котенка и с помощью экскаватора разобрали асфальт. Ситуация находилась под контролем главы города. Спасенному котенку дали имя Удача, и его вернули маме-кошке.