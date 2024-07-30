Ночные игры и охота: раскрываем секреты ночной активности домашних кошек

Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы домашних кошек часто задаются вопросом: что же делают их питомцы, когда никто их не видит? Мы привыкли считать кошек ленивыми и спокойными животными, но стоит нам выключить свет и отправиться ко сну, как наши усатые друзья начинают весьма активную ночную жизнь.

Фото: Wikipedia by myllissa, CC BY-SA 2.0

Охота и игры

Ночное время — это пик активности хищников, к которым относятся и домашние кошки. Пока хозяева спят, кошки устраивают настоящие охотничьи игры. Они подкрадываются, высматривают "добычу" (игрушки, растения, насекомых), а затем стремительно кидаются на нее, тренируя свои охотничьи навыки. Обычно в ход идут различные "охотничьи" приемы: подкрадывание, прыжки, резкие броски, когтистые удары.

Исследование территории

Ночью кошки гораздо более активно исследуют свое пространство, чем днем. Они бесшумно передвигаются по дому, запоминают расположение различных предметов, "помечают" свои владения. Иногда они даже забираются в труднодоступные места, чтобы все обследовать. Такая активность связана с природной потребностью кошек хорошо знать свою территорию.

Отдых и сон

Несмотря на всю ночную активность, кошки также нуждаются в полноценном отдыхе. Во время ночного бодрствования они чередуют периоды игры и охоты с периодами отдыха и сна. Обычно кошки предпочитают располагаться в укромных, тихих местах, где никто не помешает их сну.

Социальные взаимодействия

У многих кошек есть любимые места в доме, где они любят проводить время ночью. Например, окно или другие "наблюдательные пункты", с которых они могут следить за происходящим. Иногда кошки могут взаимодействовать и с соседними кошками, если живут в одном доме. Они играют, общаются, иногда даже конфликтуют.

Пока хозяева спят или отсутствуют, кошки ведут себя естественно и раскованно, предаваясь своим "кошачьим" занятиям. Но стоит им услышать шаги хозяина или открывающуюся дверь, как они тут же делают вид, что просто лежат и ждут своих любимых людей.