Владельцы домашних кошек часто задаются вопросом: что же делают их питомцы, когда никто их не видит? Мы привыкли считать кошек ленивыми и спокойными животными, но стоит нам выключить свет и отправиться ко сну, как наши усатые друзья начинают весьма активную ночную жизнь.
Ночное время — это пик активности хищников, к которым относятся и домашние кошки. Пока хозяева спят, кошки устраивают настоящие охотничьи игры. Они подкрадываются, высматривают "добычу" (игрушки, растения, насекомых), а затем стремительно кидаются на нее, тренируя свои охотничьи навыки. Обычно в ход идут различные "охотничьи" приемы: подкрадывание, прыжки, резкие броски, когтистые удары.
Ночью кошки гораздо более активно исследуют свое пространство, чем днем. Они бесшумно передвигаются по дому, запоминают расположение различных предметов, "помечают" свои владения. Иногда они даже забираются в труднодоступные места, чтобы все обследовать. Такая активность связана с природной потребностью кошек хорошо знать свою территорию.
Несмотря на всю ночную активность, кошки также нуждаются в полноценном отдыхе. Во время ночного бодрствования они чередуют периоды игры и охоты с периодами отдыха и сна. Обычно кошки предпочитают располагаться в укромных, тихих местах, где никто не помешает их сну.
У многих кошек есть любимые места в доме, где они любят проводить время ночью. Например, окно или другие "наблюдательные пункты", с которых они могут следить за происходящим. Иногда кошки могут взаимодействовать и с соседними кошками, если живут в одном доме. Они играют, общаются, иногда даже конфликтуют.
Пока хозяева спят или отсутствуют, кошки ведут себя естественно и раскованно, предаваясь своим "кошачьим" занятиям. Но стоит им услышать шаги хозяина или открывающуюся дверь, как они тут же делают вид, что просто лежат и ждут своих любимых людей.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.