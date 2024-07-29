Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чипсы и сладкая газировка — самые плохие варианты для перекуса
Ford будет продолжать предлагать электромобили, авто гибридные и с ДВС
Стало известно, что из себя представляет мурлыканье кошки
Тренер Ходырев: накачать верх тела без спортзала помогут отжимания с отягощением
Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз
Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается
Горчаков: сейчас нет риска глобального голода
Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается
Как понять, что у собаки стресс: признаки, которые не всегда замечают хозяева

Ветеринары назвали признаки стресса у собаки

1:22
Зоосфера » Собаки

Не только люди могут испытывать эмоции — животные также способны на чувства.

Ветеринары назвали признаки стресса у собаки
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Собаки, кроме радости, грусти и скуки, могут переживать стресс. Игнорирование этого состояния может негативно повлиять на их психическое и физическое здоровье.

Признаки стресса у собак: Если вы заметили, что ваш пес все чаще не может дождаться прогулки, чтобы сделать свои дела на улице, вероятно, он испытывает стресс. Вместо того чтобы ругать его за лужу или кучку в доме, лучше обратитесь к ветеринару.

Стрессующие собаки часто неохотно выполняют команды или делают это не с первого раза.

Сильный стресс может вызвать у собаки интенсивную линьку. Если шерсть выпадает в небольшом количестве — это нормально, но если выпадение становится чрезмерным, стоит обратиться к специалисту. Также следует насторожиться, если собака постоянно чешется, а паразитов или аллергии не выявлено.

Еще один признак стресса — частое отряхивание, как будто собака только что вышла из воды.

Обратите внимание, если ваш питомец часто зевает, грызет все подряд, приседает и поджимает хвост, безудержно лает и воет, топчется на месте или ходит по кругу и т. д.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз
Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается
Ветеринары назвали признаки стресса у собаки
Горчаков: сейчас нет риска глобального голода
Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается
Уральские авиалинии запускают масштабную распродажу билетов
Врач Неронов разрешил съедать не больше 200 г грибов в неделю
Игорь Николаев обратился к юбиляру Игорю Крутому: "Этот день настал"
Как выбрать крем с антиоксидантами для эффективного ухода за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников