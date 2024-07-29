Как понять, что у собаки стресс: признаки, которые не всегда замечают хозяева

Ветеринары назвали признаки стресса у собаки

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не только люди могут испытывать эмоции — животные также способны на чувства.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Собаки, кроме радости, грусти и скуки, могут переживать стресс. Игнорирование этого состояния может негативно повлиять на их психическое и физическое здоровье.

Признаки стресса у собак: Если вы заметили, что ваш пес все чаще не может дождаться прогулки, чтобы сделать свои дела на улице, вероятно, он испытывает стресс. Вместо того чтобы ругать его за лужу или кучку в доме, лучше обратитесь к ветеринару.

Стрессующие собаки часто неохотно выполняют команды или делают это не с первого раза.

Сильный стресс может вызвать у собаки интенсивную линьку. Если шерсть выпадает в небольшом количестве — это нормально, но если выпадение становится чрезмерным, стоит обратиться к специалисту. Также следует насторожиться, если собака постоянно чешется, а паразитов или аллергии не выявлено.

Еще один признак стресса — частое отряхивание, как будто собака только что вышла из воды.

Обратите внимание, если ваш питомец часто зевает, грызет все подряд, приседает и поджимает хвост, безудержно лает и воет, топчется на месте или ходит по кругу и т. д.