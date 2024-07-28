Как оставить собаку одну дома: идеальный варкрафт

Кинологи рассказали, как оставить собаку одну дома

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Оставить собаку одну дома, когда хозяину нужно сходить в магазин или отправиться на работу, — это настоящее искусство.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чем будет заниматься питомец в ваше отсутствие, несложно представить. Он может выть, скулить и лаять, доставляя неудобства соседям, которые вскоре начнут выражать свое недовольство.

Вот что советуют эксперты, особенно если в вашем расписании есть ночные смены.

Учимся расставаться

Если хозяин до последнего момента сидит за компьютером или в смартфоне, а затем, потрепав пса за ухо, уходит, хлопнув дверью, у собаки просто не остается ничего другого, как завыть от горя и обиды. Избежать душераздирающих сцен можно, если уделить собаке 5-10 минут перед уходом.

Тренировать уход тоже необходимо. Можно имитировать расставание, выходя за дверь и постепенно увеличивая время отсутствия. Постепенно собака привыкнет к мысли, что если хозяин ушел, то он обязательно вернется.

Досуг

Если пес затих, это может быть плохим знаком. Возможно, он нашел себе занятие, и тогда после работы вас может ждать разгромленная квартира.

Выручат игрушки, кормушки и другие развлечения, которые не дадут питомцу скучать и думать о шалостях.

Важно также установить границы дозволенного поведения.

Выгул

Обязательно выгуляйте собаку до усталости. Чем дольше она будет спать, тем меньше вреда причинит в ваше отсутствие.

Поощрение Если пес встретил вас, радостно виляя хвостом, соседи привычно улыбнулись, и дома все в порядке, обязательно поблагодарите питомца. Сводите его на прогулку, поиграйте и обязательно угостите чем-нибудь вкусным.