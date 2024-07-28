Как оставить собаку одну дома: идеальный варкрафт

Оставить собаку одну дома, когда хозяину нужно сходить в магазин или отправиться на работу, — это настоящее искусство.
Чем будет заниматься питомец в ваше отсутствие, несложно представить. Он может выть, скулить и лаять, доставляя неудобства соседям, которые вскоре начнут выражать свое недовольство.
Вот что советуют эксперты, особенно если в вашем расписании есть ночные смены.
Учимся расставаться
Если хозяин до последнего момента сидит за компьютером или в смартфоне, а затем, потрепав пса за ухо, уходит, хлопнув дверью, у собаки просто не остается ничего другого, как завыть от горя и обиды. Избежать душераздирающих сцен можно, если уделить собаке 5-10 минут перед уходом.
Тренировать уход тоже необходимо. Можно имитировать расставание, выходя за дверь и постепенно увеличивая время отсутствия. Постепенно собака привыкнет к мысли, что если хозяин ушел, то он обязательно вернется.
Досуг
Если пес затих, это может быть плохим знаком. Возможно, он нашел себе занятие, и тогда после работы вас может ждать разгромленная квартира.
Выручат игрушки, кормушки и другие развлечения, которые не дадут питомцу скучать и думать о шалостях.
Важно также установить границы дозволенного поведения.
Выгул
Обязательно выгуляйте собаку до усталости. Чем дольше она будет спать, тем меньше вреда причинит в ваше отсутствие.
Поощрение Если пес встретил вас, радостно виляя хвостом, соседи привычно улыбнулись, и дома все в порядке, обязательно поблагодарите питомца. Сводите его на прогулку, поиграйте и обязательно угостите чем-нибудь вкусным.
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