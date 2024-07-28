Как долго нужно гулять с собакой: советы в зависимости от породы и погоды

Кинологи рассказали, как долго гулять с собакой

Перед тем как завести собаку, будущему владельцу нужно оценить свои возможности и учесть потребности питомца.

Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Важно помнить, что с собакой необходимо гулять не менее двух раз в день. Нужно также учитывать длительность прогулок, иначе могут возникнуть проблемы. Вот несколько полезных советов:

Маленькие и декоративные породы

Такие породы, как чихуахуа, не слишком страдают без прогулок, особенно в плохую погоду. Им достаточно места для бега и прыжков в квартире, однако вопросы с туалетом остаются.

Средние и крупные породы

Эти собаки не могут обходиться без ежедневных активных прогулок на свежем воздухе.

Погода

В мороз или дождь не стоит долго гулять. Достаточно времени, чтобы собака справила свои естественные потребности. Однако, если питомец любит снег и холод, можно гулять дольше.

В хорошую погоду собаку выгуливают не менее двух раз в день. Утром прогулка может быть короткой, для разминки, а вечером нужно компенсировать длительное нахождение дома, давая собаке побегать не менее 30-40 минут.

Характер и здоровье

Если собака дрожит, нервничает или ведет себя необычно, прогулку стоит прервать. В таких случаях лучше выбирать тихие и безлюдные места для прогулок. Помните, что если не учитывать особенности и характер питомца, нерастраченная энергия может привести к агрессии и нежелательному поведению.