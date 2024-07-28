Кого собака считает своим хозяином: комментарии экспертов

Кинологи рассказали, кого собака считает своим хозяином

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принято считать, что собаки более искренни по сравнению с кошками. Некоторые породы славятся своей преданностью, выбирая одного хозяина на всю жизнь. Однако, чтобы стать верным другом для своей собаки, важно понимать, как именно она выбирает себе хозяина.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Утверждение, что многие животные выбирают хозяина раз и навсегда, скорее миф, чем реальность. На самом деле, питомец легко подружится с тем, кто будет дарить ему положительные эмоции.

Как выбирается хозяин

Эксперт выделил основные критерии, по которым собака выбирает себе владельца. Во-первых, собака должна чувствовать себя в безопасности рядом с человеком. Во-вторых, поведение человека должно быть предсказуемым для собаки.

В-третьих, хозяин должен заботиться о собаке и кормить её. Когда животное перестанет испытывать тревогу рядом с человеком, можно рассчитывать на крепкие и здоровые отношения с четвероногим другом.