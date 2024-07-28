Кого собака считает своим хозяином: комментарии экспертов

Принято считать, что собаки более искренни по сравнению с кошками. Некоторые породы славятся своей преданностью, выбирая одного хозяина на всю жизнь. Однако, чтобы стать верным другом для своей собаки, важно понимать, как именно она выбирает себе хозяина.
Утверждение, что многие животные выбирают хозяина раз и навсегда, скорее миф, чем реальность. На самом деле, питомец легко подружится с тем, кто будет дарить ему положительные эмоции.
Как выбирается хозяин
Эксперт выделил основные критерии, по которым собака выбирает себе владельца. Во-первых, собака должна чувствовать себя в безопасности рядом с человеком. Во-вторых, поведение человека должно быть предсказуемым для собаки.
В-третьих, хозяин должен заботиться о собаке и кормить её. Когда животное перестанет испытывать тревогу рядом с человеком, можно рассчитывать на крепкие и здоровые отношения с четвероногим другом.
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