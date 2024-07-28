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Есть ли страхи у собак: этого боятся все питомцы

Кинологи рассказали, какие страхи есть у собак

1:19
Зоосфера » Собаки

Конечно, уже не удивляет тот факт, что собаки могут испытывать самые разные эмоции, включая страх. Сегодня мы обсудим, что может напугать вашего четвероногого друга.

Кинологи рассказали, какие страхи есть у собак
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Люди

Не только щенки, но и взрослые собаки могут поджимать хвост и жалобно скуля при виде незнакомцев. Однако они пугаются не всех подряд, а тех, кто имеет определённую внешность, например, носит большую шляпу или имеет длинную бороду.

Какой именно человек может напугать собаку, зависит от условий её воспитания и социализации, а также от круга общения её хозяина.

Дети

Собаки могут бояться детей из-за их непредсказуемого поведения. Малыши, сами того не осознавая, могут причинить собаке боль или другой дискомфорт своими действиями.

Ветеринар

Многие питомцы испытывают настоящий ужас при поездке к ветеринару. Особенно, если это не первый визит, и собака уже знает, что её ждут неприятные процедуры.

Пылесос

Этот список был бы неполным без упоминания пылесоса. Шум этого устройства может навести на собаку настоящий ужас. Чтобы избежать постоянного завывания, можно отправиться с собакой на прогулку во время уборки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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