Сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Время, которое собака проводит во сне, зависит от её возраста, размера, породы и уровня активности. В среднем, собаки спят от 10 до 16 часов в день, включая как ночной, так и дневной сон во время отдыха.

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Некоторые породы, например лабрадоры и золотистые ретриверы, могут спать до 20 часов в сутки. Важно учитывать, что каждая собака уникальна и может иметь свои индивидуальные потребности во сне.

Если ваш питомец кажется уставшим или проявляет меньший интерес к играм, возможно, ему требуется больше времени на отдых. Также следует обратить внимание на возможные здоровственные проблемы, которые могут влиять на его сон.

Некоторые медицинские проблемы, такие как нарушения пищеварения, аллергии, инфекции и другие, могут привести к нарушениям сна у собаки. Если вы заметили у питомца признаки проблем со сном, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.