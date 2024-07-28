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Сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться

1:03
Зоосфера » Кошки

Время, которое собака проводит во сне, зависит от её возраста, размера, породы и уровня активности. В среднем, собаки спят от 10 до 16 часов в день, включая как ночной, так и дневной сон во время отдыха.

Ветеринары рассказали, сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Некоторые породы, например лабрадоры и золотистые ретриверы, могут спать до 20 часов в сутки. Важно учитывать, что каждая собака уникальна и может иметь свои индивидуальные потребности во сне.

Если ваш питомец кажется уставшим или проявляет меньший интерес к играм, возможно, ему требуется больше времени на отдых. Также следует обратить внимание на возможные здоровственные проблемы, которые могут влиять на его сон.

Некоторые медицинские проблемы, такие как нарушения пищеварения, аллергии, инфекции и другие, могут привести к нарушениям сна у собаки. Если вы заметили у питомца признаки проблем со сном, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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