Стерилизация кота: спасение для вашего питомца или главная ошибка?

Стерилизация домашнего кота — ответственный шаг владельца

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стерилизация домашних котов — это важный шаг, который может повлиять на здоровье и поведение вашего питомца. Рассмотрим все плюсы этого решения.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Стерилизация помогает предотвратить нежелательное размножение. Уличные и бездомные коты часто становятся жертвами болезней и несчастных случаев. Стерилизуя своего питомца, вы помогаете уменьшить количество бездомных животных.

Стерилизация может снизить риск развития определённых заболеваний. У самцов это может предотвратить проблемы с простатой и снизить риск рака яичек. У самок стерилизация значительно снижает вероятность возникновения рака молочных желез и полностью исключает риск рака матки.

Стерилизованные коты обычно становятся более спокойными и менее агрессивными. Они менее склонны к меткам территории и стремлению к побегам в поисках партнеров. Это делает их более приятными компаньонами и снижает стресс как для питомца, так и для владельца.

Стерилизация также может помочь избежать затрат на лечение заболеваний, связанных с размножением, а также расходов на уход за потомством. Это может значительно сэкономить средства в долгосрочной перспективе.