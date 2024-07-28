Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на продовольствие на Украине могут вырасти на 30% к осени
Как защитить лобовое стекло автомобиля от сколов и трещин: полезные советы
Почему Португалия борется с цифровыми кочевниками
Названа польза корицы, чёрного тмина и имбиря
Церемония открытия Игр-2024 в некоторых моментах не подходила для детского просмотра
Ученые заявили, что мозг человека не воспринимает время как работу часов
Продукты питания могут быть катализатором старения
Правильное время для чистки зубов: до или после завтрака?
Собаки во время течки могут быть непредсказуемы и нервозны
Смелее тигров: топ-3 породы кошек, которые ничего не боятся

Породы кошек, которые ничего не боятся

1:22
Зоосфера » Кошки

Кошки известны своей осторожностью и недоверием к новому, но существуют породы, представители которых отличаются исключительной храбростью и любопытством. 

Породы кошек, которые ничего не боятся
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Мейн-куны — это одна из самых крупных пород домашних кошек, известная не только своим внушительным размером, но и смелостью. Эти кошки редко пугаются громких звуков или незнакомых людей.

Они любят приключения и с удовольствием исследуют новые территории, будь то дом или природа. Уверенность в себе и дружелюбие делают мейн-кунов отличными компаньонами для активных семей.

Бенгальские кошки обладают невероятной энергией и храбростью. Они не боятся высоты, воды или незнакомой обстановки. Их любопытство и бесстрашие позволяют им исследовать окружающий мир с завидной решительностью.

Абиссинские кошки славятся своим живым темпераментом и бесстрашием. Эти кошки постоянно находятся в движении, исследуя все уголки дома и пытаясь добраться до самых труднодоступных мест. Они дружелюбны и уверены в себе, легко адаптируются к незнакомым людям и животным. Абиссинцы обожают высоту и могут часами проводить время, взобравшись на шкаф или полку, с интересом наблюдая за происходящим вокруг.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Названа польза корицы, чёрного тмина и имбиря
Породы кошек, которые ничего не боятся
Церемония открытия Игр-2024 в некоторых моментах не подходила для детского просмотра
Ученые заявили, что мозг человека не воспринимает время как работу часов
Продукты питания могут быть катализатором старения
Собаки во время течки могут быть непредсказуемы и нервозны
Правильное время для чистки зубов: до или после завтрака?
Условия предъявления регрессивного требования к перевозчику
В Европарламенте обеспокоены увеличением импорта российского газа
Эксперты рассказали, что делать, если коврики скользят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников