Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Социальные выплаты в России увеличатся в 2025 году
Певица Алла Пугачёва посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Особенности разных видов риса
Директор студии ремонта Данила Шевченко дал совет заселяющимся в пропахшую квартиру
Леди Гага открыла Олимпиаду-2024 в стиле "Мулен Руж"
Как научиться чувствовать колёса автомобиля
Обвиняемая в разводе Алсу модель Анастасия Решетова пожаловалась на хейт
Петербургские власти выделят 20 млн. рублей на страховку пожарных
Компоненты в косметике, которых следует избегать для здоровой кожи
Необычаной красоты: топ-3 породы собак, которые заставят вас влюбиться с первого взгляда

Топ-3 самых красивых собачьих пород

1:09
Зоосфера » Собаки

Собаки — это не только верные друзья человека, но и настоящие "произведения искусства", созданные природой. Вот три породы, которые выделяются своей красотой и грацией.

Топ-3 самых красивых собачьих пород
Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Сибирские хаски известны своим выразительным внешним видом и дружелюбным характером. Их густая шерсть, яркие голубые или карие глаза делают их одними из самых привлекательных собак. 

Английский бульдог — это символ силы. Его массивная голова, короткая морда и характерные складки кожи придают ему уникальный вид. Несмотря на свою грозную внешность, бульдоги известны своим добрым и ласковым характером. Они отлично ладят с детьми и становятся верными компаньонами для всей семьи. 

Лабрадоры — очень умные собаки. Их короткая, блестящая шерсть может быть черной, шоколадной или желтой, что добавляет разнообразия в их внешний вид. Лабрадоры известны своим дружелюбным характером и высокой обучаемостью. Они любят проводить время с людьми и отлично подходят для семей с детьми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Экономист прогнозирует возможное усиление рубля
Создана мембрана для эффективной фильтрации углекислого газа
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве
Почему сливы гниют прямо на дереве и как с этим справиться?
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты не ожидают снижения цен на жильё из-за повышения ключевой ставки ЦБ
Клава Кока рассказала об отношениях с бойфрендом
Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара
Как найти идеальную гостиницу для отдыха в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников