Этого вы не знали о кошачьих усах: 4 факта, которые шокируют даже самых преданных любителей кошек

Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошачьи усы — это не просто милый элемент внешности, но и важный инструмент, который помогает кошкам ориентироваться в пространстве.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Усы кошки имеют нервные окончания и рецепторы, которые помогают ей ощущать окружающую среду. Эти сенсоры, называемые вибриссами, чувствительны к малейшим изменениям в воздухе, что позволяет кошке распознавать предметы и объекты в темноте и при плохой видимости.

Усы кошек имеют примерно ту же ширину, что и их тело, и помогают им оценивать пространство вокруг себя. Если усы могут свободно двигаться, это значит, что кошка может безопасно проходить сквозь пространство.

Усы также играют роль в коммуникации. Кошки могут менять положение усов в зависимости от своего настроения. Когда кошка взволнована или насторожена, её усы могут двигаться вперед, а если она расслаблена, они будут направлены в стороны.

Усы помогают мурлыке определять точное местоположение и размер добычи. Они позволяют кошке определять, насколько близко она подошла к своей жертве, что особенно важно в условиях низкой видимости, таких, как ночная охота.