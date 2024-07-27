Этого вы не знали о кошачьих усах: 4 факта, которые шокируют даже самых преданных любителей кошек

Кошачьи усы — это не просто милый элемент внешности, но и важный инструмент, который помогает кошкам ориентироваться в пространстве.
Усы кошки имеют нервные окончания и рецепторы, которые помогают ей ощущать окружающую среду. Эти сенсоры, называемые вибриссами, чувствительны к малейшим изменениям в воздухе, что позволяет кошке распознавать предметы и объекты в темноте и при плохой видимости.
Усы кошек имеют примерно ту же ширину, что и их тело, и помогают им оценивать пространство вокруг себя. Если усы могут свободно двигаться, это значит, что кошка может безопасно проходить сквозь пространство.
Усы также играют роль в коммуникации. Кошки могут менять положение усов в зависимости от своего настроения. Когда кошка взволнована или насторожена, её усы могут двигаться вперед, а если она расслаблена, они будут направлены в стороны.
Усы помогают мурлыке определять точное местоположение и размер добычи. Они позволяют кошке определять, насколько близко она подошла к своей жертве, что особенно важно в условиях низкой видимости, таких, как ночная охота.
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