Этого вы не знали о кошачьих усах: 4 факта, которые шокируют даже самых преданных любителей кошек

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Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве

1:14
Зоосфера » Кошки

Кошачьи усы — это не просто милый элемент внешности, но и важный инструмент, который помогает кошкам ориентироваться в пространстве. 

Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Усы кошки имеют нервные окончания и рецепторы, которые помогают ей ощущать окружающую среду. Эти сенсоры, называемые вибриссами, чувствительны к малейшим изменениям в воздухе, что позволяет кошке распознавать предметы и объекты в темноте и при плохой видимости.

Усы кошек имеют примерно ту же ширину, что и их тело, и помогают им оценивать пространство вокруг себя. Если усы могут свободно двигаться, это значит, что кошка может безопасно проходить сквозь пространство.

Усы также играют роль в коммуникации. Кошки могут менять положение усов в зависимости от своего настроения. Когда кошка взволнована или насторожена, её усы могут двигаться вперед, а если она расслаблена, они будут направлены в стороны.

Усы помогают мурлыке определять точное местоположение и размер добычи. Они позволяют кошке определять, насколько близко она подошла к своей жертве, что особенно важно в условиях низкой видимости, таких, как ночная охота.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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