Почему собака стучит зубами: всё не просто так

Ветеринары рассказали, почему собака стучит зубами

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда можно услышать, как любимая собака издает странный звук, стуча зубами. Это явление достаточно редкое, но вызывает множество вопросов.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Почему собака может стучать зубами?

Познавательные процессы

Известно, что животные в основном воспринимают мир через обоняние. Как оказалось, странные движения челюстью, вызывающие стук зубов, могут быть частью этого процесса. Если вы заметили, что собака стучит зубами во время обнюхивания, это нормальное поведение.

Негативные эмоции

Иногда собака начинает стучать зубами при появлении посторонних людей или незнакомых животных. В такой ситуации ответственный владелец должен взять собаку на короткий поводок или надеть намордник. В эти моменты собака может испытывать тревогу. Эксперты отмечают, что в состоянии страха собака может напасть, пытаясь защититься.

Предвкушение

Постукивание зубами также может быть связано с положительными эмоциями. Собака может радоваться вашему возвращению домой или предвкушать прогулку. Иногда она стучит зубами, видя, как вы подходите к миске с кормом. В таких случаях животное просто выражает своё радостное волнение.