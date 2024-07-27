Как собака выбирает себе хозяина: ответ кинологов

Считается, что собаки могут быть искренне преданы только одному человеку, а остальных они могут лишь слушать, терпеть или просто игнорировать. Если для кошек, по мнению учёных, это не имеет большого значения — они являются самыми независимыми животными, — то с собаками всё сложнее. Эксперты попытались выяснить, как собаки выбирают себе хозяев и что на это влияет.
Во-первых, комфорт. Собаки, скорее всего, будут считать своим хозяином того, с кем им комфортно и безопасно. Также это может быть человек, который проводит с ними больше времени, играет, лечит и заботится о них.
Во-вторых, опыт. Существует мнение, что собаки могут предпочитать хозяев, у которых уже был опыт содержания домашних животных.
В-третьих, возраст. Считается, что собаки могут проявлять интерес к людям старшего возраста или к детям.
В-четвертых, пол. Интересный факт: некоторые собаки могут проявлять особый интерес к определённому полу.
Однако, как показывает практика, уровень взаимопонимания между собакой и человеком зависит от обоих, но в большей степени от терпения и навыков владельца.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.