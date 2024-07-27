Как собака выбирает себе хозяина: ответ кинологов

Кинологи рассказали, как собака выбирает себе хозяина

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Считается, что собаки могут быть искренне преданы только одному человеку, а остальных они могут лишь слушать, терпеть или просто игнорировать. Если для кошек, по мнению учёных, это не имеет большого значения — они являются самыми независимыми животными, — то с собаками всё сложнее. Эксперты попытались выяснить, как собаки выбирают себе хозяев и что на это влияет.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Во-первых, комфорт. Собаки, скорее всего, будут считать своим хозяином того, с кем им комфортно и безопасно. Также это может быть человек, который проводит с ними больше времени, играет, лечит и заботится о них.

Во-вторых, опыт. Существует мнение, что собаки могут предпочитать хозяев, у которых уже был опыт содержания домашних животных.

В-третьих, возраст. Считается, что собаки могут проявлять интерес к людям старшего возраста или к детям.

В-четвертых, пол. Интересный факт: некоторые собаки могут проявлять особый интерес к определённому полу.

Однако, как показывает практика, уровень взаимопонимания между собакой и человеком зависит от обоих, но в большей степени от терпения и навыков владельца.