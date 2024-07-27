Производители сухих кормов для животных настаивают на необходимости обеспечения питомцев чистой водой, но не указывают конкретного источника этой воды.
Водопроводная вода
В городских условиях качество воды из-под крана может быть неоднородным, особенно если в доме устаревшие трубы. Рекомендуется предоставлять кошкам кипячёную воду, чтобы исключить наличие хлора.
Бутилированная вода
Минеральная или родниковая вода может показаться излишеством для кошек, и не все минеральные добавки, полезные для людей, подходят для животных. Газированная или солёная вода не подходят для питомцев.
Фильтрованная вода
Оптимальным вариантом является предоставление кошкам фильтрованной воды через кувшин или аналогичные устройства, что позволяет избежать лишних расходов и минимизировать риски для здоровья питомцев.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.