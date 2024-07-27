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Какая вода должна быть в миске у кошки: совет ветеринаров

Ветеринары рассказали, какая вода должна быть в миске у кошки

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Зоосфера » Кошки

Производители сухих кормов для животных настаивают на необходимости обеспечения питомцев чистой водой, но не указывают конкретного источника этой воды.

Ветеринары рассказали, какая вода должна быть в миске у кошки
Фото: Wikimedia Commons by JJ Harrison, CC BY-SA 3.0

Водопроводная вода

В городских условиях качество воды из-под крана может быть неоднородным, особенно если в доме устаревшие трубы. Рекомендуется предоставлять кошкам кипячёную воду, чтобы исключить наличие хлора.

Бутилированная вода

Минеральная или родниковая вода может показаться излишеством для кошек, и не все минеральные добавки, полезные для людей, подходят для животных. Газированная или солёная вода не подходят для питомцев.

Фильтрованная вода

Оптимальным вариантом является предоставление кошкам фильтрованной воды через кувшин или аналогичные устройства, что позволяет избежать лишних расходов и минимизировать риски для здоровья питомцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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