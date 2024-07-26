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Как правильно играть со щенком: советы от Российской кинологической федерации

Специалисты предупредили об опасных играх для щенков

3:00
Зоосфера

Щенки, как правило, очень подвижны, и их неугомонность может утомить даже самого энергичного хозяина. Во время игры владельцы часто забывают, что организм щенка еще полностью не сформировался, и резкие движения могут ему навредить.

Специалисты предупредили об опасных играх для щенков
Фото: commons.wikimedia.org by Marlies Kloet, CC BY-SA 3.0

О том, каких игр и упражнений следует избегать при наличии щенка в доме, рассказали эксперты Российской кинологической федерации в беседе с Радио 1.

Игры с высокой физической нагрузкой

Эксперты советуют не торопиться с интенсивными тренировками, даже если вы мечтаете воспитать чемпиона. Неокрепший скелет, слабые связки и растущие кости могут пострадать от чрезмерной нагрузки. Бег и другие энергичные упражнения на прогулке могут привести к травмам, растяжениям и проблемам с суставами, а также деформации костей, что в будущем может вызвать дисплазию, остеохондроз, артрит и другие заболевания.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает: "Владельцам щенков нужно учитывать уровень нагрузки в процессе игры. Неосторожные действия могут вызвать ортопедические заболевания и другие проблемы со здоровьем. Дозируйте физическую нагрузку, избегайте резких рывков при попытке отнять игрушку у питомца. Не все активности одинаково полезны для малышей".

Игры с рывками

Некоторые владельцы любят дразнить щенков, отбирая у них игрушки. Щенок пытается крепче ухватить предмет, перетянуть его и вырвать из рук хозяина. Если щенку нет еще шести месяцев, такие игры могут навредить его здоровью. Незрелый жевательный аппарат может пострадать от резких рывков, травмируя челюсть.

Игры с перетягиванием можно не исключать полностью, но нужно быть осторожными. Постарайтесь минимизировать воздействие на пасть щенка, играйте без резких движений и выкручиваний игрушек. Это поможет избежать травм.

Прыжки

Бег по лестнице и перепрыгивание барьеров лучше исключить, пока формируется скелет щенка. Замените эти активности на взбирание по естественным препятствиям, например, ходьбу по небольшим холмам.

Взрослые собаки

При первых прогулках выбирайте для щенка соразмерных друзей. Крупная собака может случайно навредить щенку в процессе игры. Если щенок подружился с более крупным питомцем, следите за их взаимодействием, чтобы избежать травм.

Нагрузка для щенков должна соответствовать их возрасту и состоянию здоровья. Первоначально следует уделять внимание умственной нагрузке, воспитательной дрессировке и социализации. С возрастом можно постепенно добавлять физическую активность и игры. Это поможет сохранить здоровье питомца на долгие годы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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