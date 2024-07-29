Стрижка собак своими руками: как легко и быстро навести красоту питомцу

Как самостоятельно подстричь собаку и сэкономить на груминге

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ухоженный, красивый внешний вид – важный аспект здоровья и благополучия любого питомца. Однако поход к профессиональному грумеру может влететь в копеечку. Что же делать, если хочется содержать своего четвероногого друга в порядке, не тратя большие деньги? Ответ прост – попробуйте самостоятельно ухаживать за шерстью собаки в домашних условиях. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Подготовка

Первым делом необходимо обзавестись всем необходимым инструментом:

Машинка для стрижки с несколькими насадками разной длины

Ножницы с закругленными кончиками

Расчёска с редкими зубьями

Пуходерка или фурминатор

Специальные салфетки для чистки шерсти

Нагрудник или старая простыня, чтобы не испачкать одежду

Также важно приучить собаку к процедуре стрижки. Начинайте с простого расчесывания и постепенно добавляйте другие манипуляции. Используйте лакомства, чтобы подкреплять правильное поведение питомца.

Техника стрижки

Приступая к стрижке, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Тщательно расчешите шерсть, чтобы убрать все колтуны и спутанные участки. Начинайте с более длинной насадки на машинке и постепенно переходите к укорачиванию шерсти. Работайте плавными, аккуратными движениями, следя, чтобы не задевать кожу. Обратите особое внимание на чувствительные участки – лапы, живот, подмышки. Для более сложных зон, таких как морда, уши и хвост, используйте ножницы. Периодически чистите машинку от шерсти, чтобы она работала эффективно. Не забудьте о сглаживании контуров с помощью ножниц после основной стрижки.

Не бойтесь экспериментировать и практиковаться. С опытом вы быстро освоите технику и сможете поддерживать идеальный вид своего питомца.

Преимущества

Помимо экономии средств, самостоятельная стрижка собаки дома имеет ряд других преимуществ:

Вы лучше узнаете своего питомца и его поведенческие особенности.

Собака будет чувствовать себя спокойнее и комфортнее в знакомой обстановке.

Вы сможете контролировать качество ухода и не рисковать здоровьем любимца.Домашние процедуры укрепляют доверие и связь между владельцем и питомцем.

Освоив азы грумминга, вы не только сэкономите семейный бюджет, но и обеспечите своему четвероногому другу качественный и индивидуальный уход.