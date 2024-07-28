Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров и Дорохов сыграют братьев в комедии Тины Канделаки
У людей, переболевших гепатитом, цирроз печени развивается быстрее
Советы, как правильно хранить имбирь
Секреты выращивания астры
По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры
Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Почему кошка так увлечённо преследует свой хвост и стоит ли за этим что-то серьёзное?

Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения

2:36
Зоосфера » Кошки

Одно из забавных и распространенных поведенческих проявлений кошек - это когда они с азартом гоняются за своим собственным хвостом. Многие владельцы кошек смотрят на это с умилением, но иногда такое поведение может вызывать беспокойство.

Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения
Фото: Wikipedia by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Естественное поведение

В большинстве случаев, когда кошка гоняется за своим хвостом, это вполне нормальное и естественное поведение. Оно берет свои корни в инстинктах животного:

  1. Игровое поведение. Кошки по природе очень игривые существа. Хвост, резко двигающийся перед глазами, воспринимается ими как интересная добыча, за которой можно "поохотиться".
  2. Исследование окружающей среды. Кошки постоянно исследуют все, что их окружает, включая собственный хвост. Таким образом они познают мир вокруг себя.
  3. Упражнение гибкости. Погоня за хвостом позволяет кошке размять мышцы, развить свою ловкость и гибкость.

Если кошка играет с хвостом, активно виляет им и бегает за ним с задорным выражением, то это свидетельствует о совершенно здоровом и нормальном поведении.

Когда стоит насторожиться

Однако иногда гонка за хвостом может быть признаком проблем:

  1. Стресс или тревожность. Если кошка демонстрирует агрессивное, настороженное или напряженное поведение при этом, то это может быть сигналом стресса.
  2. Болезнь или травма. Если кошка зацикливается на хвосте, постоянно его кусает или лижет, это может указывать на боль или дискомфорт в этой области.
  3. Нервное или психическое расстройство. В редких случаях такое поведение может быть вызвано неврологическими или психическими проблемами.

Если вы заметили, что кошка ведет себя необычно, кажется взволнованной или причиняет себе вред, следует незамедлительно показать ее ветеринару для проверки.

Как помочь кошке

Если гонка за хвостом является просто проявлением игривости, можно предложить кошке более подходящие игрушки. Поиграйте с ней при помощи удочки или других игрушек, чтобы переключить ее внимание. Также важно обеспечить кошку достаточными физическими и умственными нагрузками во время прогулок.

Таким образом, в большинстве случаев гонка кошки за собственным хвостом - это абсолютно нормальное и даже забавное поведение. Однако если оно вызывает у вас опасения, не стоит медлить с визитом к ветеринару, чтобы исключить возможные проблемы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Последние материалы
У людей, переболевших гепатитом, цирроз печени развивается быстрее
Советы, как правильно хранить имбирь
Секреты выращивания астры
По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры
Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения
Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Мэр Москвы поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников