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Северный гладкий кит впервые за 114 лет замечен у побережья Ирландии: редкое событие

У берегов Ирландии впервые за 114 лет обнаружили северного гладкого кита

Зоосфера

Северный гладкий кит, находящийся под угрозой исчезновения, был замечен у побережья Ирландии впервые за более чем сто лет, сообщает газета The Guardian.

У берегов Ирландии впервые за 114 лет обнаружили северного гладкого кита
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион, CC BY 2.0

Рыбак, находившийся на побережье, заметил крупное темное тело кита на поверхности воды. Он был поражен размером животного, поскольку никогда раньше не видел ничего подобного. По его словам, он и его супруга вместе с двумя друзьями провели около часа, наблюдая за китом в заливе МакСвайнс на северо-западном побережье Ирландии, пока их лодка дрейфовала.

Исследователи отметили, что это первый случай за 114 лет, когда северный гладкий кит был замечен у ирландского побережья. Ученые, узнав о событии, изначально были скептически настроены из-за его редкости. Этот вид китов невероятно редок, и в мире осталось менее 400 особей.

Млекопитающие, достигающие в длину до 16 метров, обычно обитают у восточного побережья Северной Америки, тогда как несколько веков назад они были распространены и в Европе. Однако численность этих китов значительно сократилась из-за китобойного промысла.

Хотя ученые не ожидают, что северные гладкие киты скоро вернутся в ирландские воды, факт их появления внушает надежду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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