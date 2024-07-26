Почему собаки любят, когда им чешут уши: влияние нервных окончаний и эндорфинов

Собаки особенно любят, когда их чешут за ушами, и причина этого кроется в стимуляции нервных окончаний, расположенных в этой области. В ушах собак находится сеть нервных ответвлений, которые связаны с внутренними органами и передают импульсы по всему телу.
Многие владельцы собак замечали, как их питомцы впадают в состояние полного расслабления, когда им массируют уши. Эти нервные импульсы способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья, которые вызывают у собак чувство радости и умиротворения.
Таким образом, когда хозяин массажирует уши своей собаки, она получает удовольствие от выработки собственных гормонов. Кроме того, такое действие удовлетворяет потребность собаки в привязанности и общении со своим владельцем.
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