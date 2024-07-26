Ветврач объяснил, почему коты смотрят телевизор и вредно ли это для зрения

Телевизор напоминает котам охоту в естественной среде обитания

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветврач Ребекка Макмиллан объяснила, что коты смотрят телевизор, потому что там постоянно что-то мелькает, что напоминает животным охоту в естественной среде. Если у кошки в квартире нет возможности активно двигаться, она может начать смотреть телевизор или наблюдать за происходящим на улице.

Фото: openverse.org by budding, CC BY-NC 2.0

На вопрос о вреде для зрения, ветврач говорит, что однозначного ответа пока нет. Если кошка периодически смотрит телевизор, это не страшно. Но если она не отрывается от экрана, это тревожный звоночек, так как у животного могут развиться неврологические проблемы и ухудшиться зрение.

Чтобы не испортить зрение кошки, нужно больше с ней взаимодействовать, приобрести для нее интерактивные игрушки и пищевые головоломки. Рекомендуется играть с кошкой 2-3 раза в день в течение 15-20 минут.

В последнее время для смотрящих телевизор котов начали выпускать специальные видеоролики с летающими птицами и убегающими мышами. В научной среде возникли разногласия о том, стоит ли включать животным такие видео, поскольку кошек может рассраивать отсутствие ощутимой добычи.