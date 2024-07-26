Стало известнно какие гаджеты чаще всего покупают россияне своим собакам и кошкам

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Большинство россиян готовы потратить на гаджеты для животных от 1 до 5 тысяч

1:21
Зоосфера

Проект Hi-Tech Mail провёл исследование, чтобы выяснить, какие устройства для домашних животных наиболее популярны среди россиян и сколько они готовы на них тратить.

Большинство россиян готовы потратить на гаджеты для животных от 1 до 5 тысяч
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Вот список самых востребованных гаджетов:

1. Устройства для ухода за шерстью (67%).

2. Развивающие игрушки (43%).

3. Питьевой фонтанчик или умная поилка (19%).

4. Ошейник с подсветкой (16%).

5. Умная кормушка (10%).

Среди других популярных устройств оказались: автоматическая лапомойка; триммер для груминга; трекер геолокации; видеокамера для наблюдения за питомцем; гриндер для когтей.

Большинство опрошенных (69%) готовы потратить на гаджеты для животных от 1 до 5 тысяч рублей. С суммой от 5 до 10 тысяч рублей согласны расстаться 11% респондентов, а 7% сообщили, что могут заплатить больше 10 тысяч рублей.

В то же время 53% участников опроса отметили, что никогда не покупали своим питомцам никаких смарт-устройств и не собираются этого делать. Ещё 6% владельцев рассказали, что когда-то покупали гаджеты, но остались разочарованы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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