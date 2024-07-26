Стало известнно какие гаджеты чаще всего покупают россияне своим собакам и кошкам

Проект Hi-Tech Mail провёл исследование, чтобы выяснить, какие устройства для домашних животных наиболее популярны среди россиян и сколько они готовы на них тратить.
Вот список самых востребованных гаджетов:
1. Устройства для ухода за шерстью (67%).
2. Развивающие игрушки (43%).
3. Питьевой фонтанчик или умная поилка (19%).
4. Ошейник с подсветкой (16%).
5. Умная кормушка (10%).
Среди других популярных устройств оказались: автоматическая лапомойка; триммер для груминга; трекер геолокации; видеокамера для наблюдения за питомцем; гриндер для когтей.
Большинство опрошенных (69%) готовы потратить на гаджеты для животных от 1 до 5 тысяч рублей. С суммой от 5 до 10 тысяч рублей согласны расстаться 11% респондентов, а 7% сообщили, что могут заплатить больше 10 тысяч рублей.
В то же время 53% участников опроса отметили, что никогда не покупали своим питомцам никаких смарт-устройств и не собираются этого делать. Ещё 6% владельцев рассказали, что когда-то покупали гаджеты, но остались разочарованы.
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