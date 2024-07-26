Жду, когда вы разработаете Dogizen: Павел Дуров признался, что больше любит собак

Китайские разработчики самой популярной в Telegram криптоигры про кошек пожертвовали процент с прибыли на спасение бездомных животных.
Как рассказал основатель Telegram Павел Дуров, команда Catizen, где пользователи зарабатывают токены разводя виртуальных котов, заработала 16 миллионов долларов на покупках в приложении. Из этой суммы они пожертвовали 1% на спасение бездомных кошек.
"Несмотря на то, что я, безусловно, любитель собак, в Telegram есть крупнейшее сообщество любителей кошек в мире — Catizen. Игра уже заработала 16 млн долларов на покупках в приложении и пожертвовала 1% от этой суммы на спасение бездомных кошек. Молодцы, команда Catizen — теперь я жду, когда вы разработаете Dogizen!", — написал Павел Дуров на своей странице в мессенджере.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.