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Жду, когда вы разработаете Dogizen: Павел Дуров признался, что больше любит собак

Создатели криптоигры Catizen пожертвовали процент с прибыли на бездомных кошек

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Зоосфера

Китайские разработчики самой популярной в Telegram криптоигры про кошек пожертвовали процент с прибыли на спасение бездомных животных.

Создатели криптоигры Catizen пожертвовали процент с прибыли на бездомных кошек
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl, CC BY-SA 3.0

Как рассказал основатель Telegram Павел Дуров, команда Catizen, где пользователи зарабатывают токены разводя виртуальных котов, заработала 16 миллионов долларов на покупках в приложении. Из этой суммы они пожертвовали 1% на спасение бездомных кошек.

"Несмотря на то, что я, безусловно, любитель собак, в Telegram есть крупнейшее сообщество любителей кошек в мире — Catizen. Игра уже заработала 16 млн долларов на покупках в приложении и пожертвовала 1% от этой суммы на спасение бездомных кошек. Молодцы, команда Catizen — теперь я жду, когда вы разработаете Dogizen!", — написал Павел Дуров на своей странице в мессенджере.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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