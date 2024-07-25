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Курсы дрессировки собак потенциально опасных пород могут стать бесплатными

Владельцы собак опасных пород будут обязаны пройти с ними курс дрессировки

1:32
Зоосфера

В Санкт-Петербурге с 1 июля проходят общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. В рамках дискуссии депутат городского Законодательного собрания Андрей Рябоконь предложил сделать бесплатными для владельцев курсы дрессировки собак потенциально опасных пород.

Владельцы собак опасных пород будут обязаны пройти с ними курс дрессировки
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, PDM

По мнению депутата, такие курсы по типу "Основы классической дрессировки" или "Поведение собаки в городе" должны быть обязательными для владельцев собак потенциально опасных пород и финансироваться из городского бюджета.

"В Петербурге сейчас идут общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. Я являюсь его соавтором, но мои предложения в основе законопроекта еще не учтены. Считаю, что вопрос необходимости регистрации собак давно назрел и требует законодательного регулирования", — написал депутат.

Он также отметил, что сначала необходимо обязать регистрировать собак, высота в холке которых превышает 40 см, так как они представляют повышенную опасность для окружающих. На втором этапе регистрация должна стать обязательной для всех остальных собак.

В качестве аргументации необходимости предлагаемых мер, депутат привёл тревожные данные Роспотребнадзора, согласно которым, за первое полугодие этого года после нападения собак в больницы обратились более 122 тысяч россиян. При этом 43 тысячи из них — несовершеннолетние дети.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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