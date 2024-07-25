Курсы дрессировки собак потенциально опасных пород могут стать бесплатными

В Санкт-Петербурге с 1 июля проходят общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. В рамках дискуссии депутат городского Законодательного собрания Андрей Рябоконь предложил сделать бесплатными для владельцев курсы дрессировки собак потенциально опасных пород.
По мнению депутата, такие курсы по типу "Основы классической дрессировки" или "Поведение собаки в городе" должны быть обязательными для владельцев собак потенциально опасных пород и финансироваться из городского бюджета.
"В Петербурге сейчас идут общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. Я являюсь его соавтором, но мои предложения в основе законопроекта еще не учтены. Считаю, что вопрос необходимости регистрации собак давно назрел и требует законодательного регулирования", — написал депутат.
Он также отметил, что сначала необходимо обязать регистрировать собак, высота в холке которых превышает 40 см, так как они представляют повышенную опасность для окружающих. На втором этапе регистрация должна стать обязательной для всех остальных собак.
В качестве аргументации необходимости предлагаемых мер, депутат привёл тревожные данные Роспотребнадзора, согласно которым, за первое полугодие этого года после нападения собак в больницы обратились более 122 тысяч россиян. При этом 43 тысячи из них — несовершеннолетние дети.
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