Раздражает, когда собака лижет лицо? Вот что нужно делать, чтобы отучить питомца

Как правильно отучать собаку от облизывания лица

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для многих владельцев собак поцелуи и облизывание лица питомцем — это милая, но иногда досадная привычка. Хотя для самой собаки это вполне нормальное и естественное поведение, оно может доставлять определенные неудобства хозяину. Если вас раздражает, когда собака постоянно облизывает вам лицо, можно предпринять некоторые меры, чтобы отучить ее от этой привычки.

Фото: openverse.org by cobalt123, CC BY-NC-SA 2.0

Почему собаки облизывают лицо?

Собаки проявляют такое поведение по нескольким причинам. Во-первых, это способ выразить свою привязанность и любовь к хозяину. Во-вторых, облизывание может быть связано с желанием получить какую-то выгоду — внимание, еду или поощрение. В-третьих, это может быть проявлением подчиненного поведения, когда собака "умиротворяет" хозяина.

Как отучить собаку от этой привычки?

Самый эффективный способ — игнорировать нежелательное поведение. Когда собака начинает облизывать вам лицо, спокойно отвернитесь от нее или отойдите в сторону, не реагируя на ее действия. Как только она прекратит, сразу дайте ей поощрение или похвалу. Повторяя этот прием несколько раз, вы сможете донести до питомца, что облизывание лица — нежелательное поведение.

Другой метод — отвлечение внимания. Как только собака начинает тянуться к вашему лицу, быстро переключите ее внимание на другой объект или команду, например "Сидеть" или "Фу!". Затем вознаградите питомца, если он выполнил вашу просьбу.

Также эффективно использовать специальные спреи или средства с неприятным запахом, которые отпугивают собак. Обрабатывайте ими свое лицо, и собака со временем будет избегать его облизывания.

Важно помнить, что для изменения поведения требуется время и терпение. Настойчиво применяйте эти методы, и постепенно вашей собаке удастся отучиться от привычки облизывать ваше лицо.