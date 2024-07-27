Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стартовали съёмки комедийного сериала "ОПГ"
Нарколог призвал Глюкозу не перекладывать ответственность
Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней
Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики
В бизнес-залы некоторых аэропортов РФ теперь можно попасть, если улыбнуться на камеру
Количество вакансий в сфере моды в России выросло на 94%
BMW X3 2025: новое поколение с гибридным двигателем и будущий переход к электрокарам
В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева
Робот Spot от Boston Dynamics использует паяльную лампу для борьбы с сорняками
Раздражает, когда собака лижет лицо? Вот что нужно делать, чтобы отучить питомца

Как правильно отучать собаку от облизывания лица

2:02
Зоосфера » Собаки

Для многих владельцев собак поцелуи и облизывание лица питомцем — это милая, но иногда досадная привычка. Хотя для самой собаки это вполне нормальное и естественное поведение, оно может доставлять определенные неудобства хозяину. Если вас раздражает, когда собака постоянно облизывает вам лицо, можно предпринять некоторые меры, чтобы отучить ее от этой привычки.

Как правильно отучать собаку от облизывания лица
Фото: openverse.org by cobalt123, CC BY-NC-SA 2.0

Почему собаки облизывают лицо?

Собаки проявляют такое поведение по нескольким причинам. Во-первых, это способ выразить свою привязанность и любовь к хозяину. Во-вторых, облизывание может быть связано с желанием получить какую-то выгоду — внимание, еду или поощрение. В-третьих, это может быть проявлением подчиненного поведения, когда собака "умиротворяет" хозяина.

Как отучить собаку от этой привычки?

Самый эффективный способ — игнорировать нежелательное поведение. Когда собака начинает облизывать вам лицо, спокойно отвернитесь от нее или отойдите в сторону, не реагируя на ее действия. Как только она прекратит, сразу дайте ей поощрение или похвалу. Повторяя этот прием несколько раз, вы сможете донести до питомца, что облизывание лица — нежелательное поведение.

Другой метод — отвлечение внимания. Как только собака начинает тянуться к вашему лицу, быстро переключите ее внимание на другой объект или команду, например "Сидеть" или "Фу!". Затем вознаградите питомца, если он выполнил вашу просьбу.

Также эффективно использовать специальные спреи или средства с неприятным запахом, которые отпугивают собак. Обрабатывайте ими свое лицо, и собака со временем будет избегать его облизывания.

Важно помнить, что для изменения поведения требуется время и терпение. Настойчиво применяйте эти методы, и постепенно вашей собаке удастся отучиться от привычки облизывать ваше лицо.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Нарколог призвал Глюкозу не перекладывать ответственность
Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней
Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики
В бизнес-залы некоторых аэропортов РФ теперь можно попасть, если улыбнуться на камеру
Количество вакансий в сфере моды в России выросло на 94%
BMW X3 2025: новое поколение с гибридным двигателем и будущий переход к электрокарам
В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева
Робот Spot от Boston Dynamics использует паяльную лампу для борьбы с сорняками
Как безопасно и эффективно сбросить вес: советы специалистов
Как правильно отучать собаку от облизывания лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников