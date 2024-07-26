Почему кошки спят в ногах человека: ответ экспертов

Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди придают большое значение поведению своих домашних кошек и верят, что они способны предсказывать беду или защищать хозяина от неё. Но стоит ли так внимательно следить за каждым шагом кота, даже за тем, где он решит лечь спать? Эксперты дали исчерпывающий ответ на вопрос, почему кошки часто спят у ног своих хозяев.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Кошки могут спать не только у ног, но и на голове, животе или за спиной хозяина. Это простое желание тепла и тактильного контакта, который является одним из способов общения между кошками.

Иными словами, где бы кот ни решил лечь спать, это не следует рассматривать как плохое или хорошее предзнаменование, а всего лишь как желание питомца быть ближе к хозяину. Также известно, что домашние кошки продолжают следовать своим инстинктам. Лежа у ног, на голове или у живота, они чувствуют себя в безопасности.

Кроме того, это один из способов выражения внимания и благодарности владельцу за кров и заботу. И самое простое объяснение — это желание согреться. Эксперт отмечает, что температура тела кошек на 2-2,5 градуса выше человеческой, поэтому им нужно больше энергии и тепла, чтобы согреться.