Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что может случиться, если заниматься спортом в жару
Известный хореограф и ведущий Егор Дружинин начинал свою карьеру как актёр
В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям
Выбрасываете луковую шелуху? Узнайте, как использовать её с пользой
Международные резервы России выросли до 611,3 миллиарда долларов
Подводные камни Олимпийских игр: что ждет спортсменов и зрителей
Состояние сбитого у ТРЦ "Сити молл" мальчика остается тяжелым
Wildberries это не "WBнутый"
Почему кошки спят в ногах человека: ответ экспертов

Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека

1:20
Зоосфера » Кошки

Многие люди придают большое значение поведению своих домашних кошек и верят, что они способны предсказывать беду или защищать хозяина от неё. Но стоит ли так внимательно следить за каждым шагом кота, даже за тем, где он решит лечь спать? Эксперты дали исчерпывающий ответ на вопрос, почему кошки часто спят у ног своих хозяев.

Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Кошки могут спать не только у ног, но и на голове, животе или за спиной хозяина. Это простое желание тепла и тактильного контакта, который является одним из способов общения между кошками.

Иными словами, где бы кот ни решил лечь спать, это не следует рассматривать как плохое или хорошее предзнаменование, а всего лишь как желание питомца быть ближе к хозяину. Также известно, что домашние кошки продолжают следовать своим инстинктам. Лежа у ног, на голове или у живота, они чувствуют себя в безопасности.

Кроме того, это один из способов выражения внимания и благодарности владельцу за кров и заботу. И самое простое объяснение — это желание согреться. Эксперт отмечает, что температура тела кошек на 2-2,5 градуса выше человеческой, поэтому им нужно больше энергии и тепла, чтобы согреться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Опустил по полной": Нетаньяху не пожал руку даже сторонник Израиля Дональд Трамп
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Wildberries это не "WBнутый"
Выбираем оптимальный месяц для отпуска в 2025 году
В США назвали истребители, поднятые на перехват китайской авиации в Аляске
Задержан бывший заместитель министра обороны РФ
Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека
Трое туристов попали под камнепад на вулкане в Камчатском крае
Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ
Американцы впервые одобрили важное решение президента Байдена
"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате
В сёлах Челябинской области идёт эвакуация, дамбу смыло паводком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников