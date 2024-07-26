Почему кот "копает" пол перед питьём воды: о чем говорит эта привычка

Происходит это по разным причинам. Рассмотрим самые распространённые.
Природные инстинкты
От них избавиться не так просто. Даже у самых домашних кошек они сохраняются. Ранее диким кошкам приходилось добывать не только пищу, но и воду. Для этого они очищали место от листьев или веток, чтобы спокойно напиться.
Привычки
Когда котёнок ещё маленький, он разминает живот матери, чтобы получить больше молока. Этот инстинкт особенно ярко проявляется у котят, которых рано отлучили от мамы.
Не нравится вода
Вода должна быть чистой и свежей, а миска – вымытой. Кошки очень чистоплотны. Еда не должна находиться рядом с водой, так как животное может подумать, что вода испорчена.
Необходимость пометить территорию
На подушечках лап у кошек есть пахучие железы. Поэтому они могут метить территорию, чтобы другие животные не приближались.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.