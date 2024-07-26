Почему кот "копает" пол перед питьём воды: о чем говорит эта привычка

Названа странная привычка котов перед питьём воды

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Происходит это по разным причинам. Рассмотрим самые распространённые.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Природные инстинкты

От них избавиться не так просто. Даже у самых домашних кошек они сохраняются. Ранее диким кошкам приходилось добывать не только пищу, но и воду. Для этого они очищали место от листьев или веток, чтобы спокойно напиться.

Привычки

Когда котёнок ещё маленький, он разминает живот матери, чтобы получить больше молока. Этот инстинкт особенно ярко проявляется у котят, которых рано отлучили от мамы.

Не нравится вода

Вода должна быть чистой и свежей, а миска – вымытой. Кошки очень чистоплотны. Еда не должна находиться рядом с водой, так как животное может подумать, что вода испорчена.

Необходимость пометить территорию

На подушечках лап у кошек есть пахучие железы. Поэтому они могут метить территорию, чтобы другие животные не приближались.